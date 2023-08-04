25 Kişiyi sahte dekontla 700 bin lira dolandırdılar

Eskişehir’de internet üzerinden teknolojik ürünler almak isteyen 25 kişi, sahte dekontla dolandırıldı.

KAYNAK: İHA
25 Kişiyi sahte dekontla 700 bin lira dolandırdılar

İHA'nın haberine göre; Eskişehir’de internet üzerinden teknolojik ürünler almak isteyen 25 kişi, sahte dekontla dolandırıldı. Dolandırıcılar, ürünleri göndermeden yaklaşık 700 bin lira parayı hesaplarına aktardı.

Polis 5 Şüpheliyi Yakaladı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, internet üzerinden teknolojik ürün satışı yapan ve sahte dekont düzenleyerek paraları alan 5 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler Ö.B., N.A., O.T., A.A. ve A.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

4 Şüpheli Tutuklandı, 1 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklama istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, şüphelilerden Ö.B., N.A., O.T. ve A.K.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi. A.A. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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