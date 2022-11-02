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Galler Prensesi Diana'nın sol eli satışa çıkarılıyor

1997 yılında geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybeden, ancak üzerinden yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam eden Diana’nın sol elinin döküm heykeli, Colchester şehrinde Reeman Dansie adlı müzayede evinde satışa çıkarılacak.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:06
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25 sene önce geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın sol eli satışa çıkacak

Galler Prensesi Diana'nın sol eli satışa çıkarılıyor
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Prenses Diana’nın sol elinin gerçek şekline birebir uygulanan döküm heykel, gelecek hafta açık artırmada satılacak. Prenses’in eline 40 bin sterlin verilmesi bekleniyor.

1997 yılında geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybeden, ancak üzerinden yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam eden Diana’nın sol eli dökümünün, Colchester şehrinde Reeman Dansie adlı müzayede evinde satışa çıkarılacak olması büyük heyecan yarattı.

İŞTE DİANA'NIN SOL ELİNİN HEYKELİ

 

 

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