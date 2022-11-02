Galler Prensesi Diana'nın sol eli satışa çıkarılıyor

Prenses Diana’nın sol elinin gerçek şekline birebir uygulanan döküm heykel, gelecek hafta açık artırmada satılacak. Prenses’in eline 40 bin sterlin verilmesi bekleniyor.
1997 yılında geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybeden, ancak üzerinden yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam eden Diana’nın sol eli dökümünün, Colchester şehrinde Reeman Dansie adlı müzayede evinde satışa çıkarılacak olması büyük heyecan yarattı.
İŞTE DİANA'NIN SOL ELİNİN HEYKELİ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.