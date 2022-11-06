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Bülent ve Rahşan Ecevit çiftinin fotoğrafı heykel oldu

Kuşadası Belediyesi, Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit çiftinin bir fotoğraf karesini heykel haline getirdi. Heykeller, Güvercinada Caddesi'nde bulunan Bülent Ecevit Parkı'na dikildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 15:11
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Bülent ve Rahşan Ecevit çiftinin fotoğrafı heykel oldu

Bülent ve Rahşan Ecevit çiftinin fotoğrafı heykel oldu
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Kuşadası Belediyesi tarafından eski Başbakan Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümünde eşi Rahşan Ecevit ile birlikte yer aldığı simgeleşmiş fotoğraf heykel haline getirildi. Heykeller, Güvercinada Caddesi'nde bulunan Bülent Ecevit Parkı'na dikildi.

5 Kasım 2006’da hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Ecevit çiftinin unutulmaz fotoğraf karelerinden birini heykel haline getirdi.

Gazeteci Kadir Can tarafından bir seçim gezisi sırasında çiftin ağaç altında dinlenirken çekilmiş fotoğrafından yola çıkan heykeltıraş Volkan Doğan'ın yaptığı 2 metre uzunluğundaki heykel, Güvercinada Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parkı’na yerleştirildi.

Genç yaşlarında tanışarak tüm ömürlerini birlikte geçiren Ecevit çiftinin unutulmaz hatırası Bülent Ecevit’in adını taşıyan parkta yaşayacak. 
 

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