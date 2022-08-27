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25 yıllık birikimi bir saatte gitti: Başkaları bu tuzağa düşmesin

İETT’de 25 yıl işçi olarak çalışan Musa Güzel, emekli olduktan sonra emekli ikramiyesinin 200 bin lirasını, kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp daha önce çektiği kredinin dosya masraflarını geri ödeyeceklerini söyleyen telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Bankasına sitem eden Güzel, bu konuda herkesin dikkatli olması çağrısında bulunarak “neden banka tarafından uyarılmadığını” dile getirdi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:16
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25 yıllık birikimi bir saatte gitti

25 yıllık birikimi bir saatte gitti: Başkaları bu tuzağa düşmesin
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İETT’de 25 yıl işçi olarak çalışan Musa Güzel, sağlık nedeniyle erken emekli olup, ev yapma hayaliyle memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesine döndü. Güzel'i telefonla arayıp, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, kredi kartı aidatıyla daha önce kullandığı kredilerin dosya masraflarını geriye ödeyeceklerini söyledi.

Güzel, telefondaki kişiye kimlik bilgilerini verip, istenilen bazı numaraları da tuşladı. Bu şekilde kimlik bilgilerini ele geçirip, telefonunu yönlendiren şüpheliler, Güzel'in hesabındaki 300 bin liranın 200 bin lirasını bir bankaya havale edip dolandırdı.

Telefonu kapattıktan sonra şüphelenip, hesabının bulunduğu bankayı arayan Güzel, dolandırıldığını anladı. Hesabını kalan paranın çekilmemesi için hemen bloke ettiren Güzel, emniyete gidip şikâyetçi oldu.

“TÜM HAYALLERİM SUYA DÜŞTÜ”

Yaşadıklarını anlatan Güzel, "Bir kadın, bankanın genel müdürlüğünden beni aradığını söyledi. Ben de numaranın sonu banka numarası olduğu için inandım. Bana, daha önce kredi aldığımı söyledi ve ben de doğruladım. Kimlik bilgilerimi verdim. Şimdi 'biz sizin kartınızdaki puanları size iade edeceğiz, gelen mesajı onaylayın' dedi. Ben de onayladım. Onay sonrası bana 'yarına kadar internet bankacılığına girme' deyince, 'eyvah dolandırıldım' dedim. Tüm hayallerim suya düştü. Çok mağdurum. 25 yıllık birikimim 1 saatte gitti" dedi.

“NEDEN BEN BANKA TARAFINDAN UYARILMADIM”

Bankasına sitem edip herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Güzel, "Hesabımdan 1 saat boyunca işlem yapılırken neden ben banka tarafından uyarılmadım? 200 bin liram gitti. Bu parayla ev yapacaktım. Banka ertesi gün beni arayarak 'Musa Bey bu harcamayı siz mi yaptınız?' diye soruyor. Bilmeyerek düştüm bu tuzağa. Bari başkaları düşmesin" diye konuştu.

DHA

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Çöken çökene
27.08.2022 16:44
Ağır yaptırım olmayınca herkesin çökme yöntemi haliyle farklı oluyor  
 
Kör Topal adalet
27.08.2022 12:48
Bu dolandırıcılarin dokunulmazlığı var sanki.parayi havale ettikleri hesap ve hesap sahibi belli olduğu halde bunlar neden yakalanıp caydırıcı bir ceza verilmez.bir siyasetçiye yapsalar anında yaklani  
 
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