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Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin boşanıyor. 25 yıllık evlilik bitiyor

Rambo ve Rocky filmleriyle hafızalara kazınan Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin’in boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. 25 yıldır evli olan ve üç kızı bulunan Stallone ve Flavin boşanmak için mahkemeye başvurdu. 

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 12:28
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25 yıllık evlilik bitiyor! Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin boşanıyor

Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin boşanıyor. 25 yıllık evlilik bitiyor
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'Rocky' ve 'Rambo' filmleriyle hafızlara kazınan 76 yaşındaki Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin’in 25 yıllık evliliğinde kriz çıktı. Eski manken Jennifer Flavin’in boşanma davası açtığı öğrenildi.

Üç kızı bulunan çiftin boşanma haberi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İkilinin evliliklerinde kara bulutların dolaştığına dair iddialar bir süredir konuşuluyordu. Stallone'nun eşi için yaptırdığı dövmeyi köpeğinin resmiyle kapattırması ve Flavin'in de eşini sosyal medyada takip etmeyi bırakması dedikoduları iyicene alevlendirmişti.

"BU KIZLAR BENİM ÖNCELİĞİM"

Flavin son olarak üç kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını, "Bu kızlar benim önceliğim. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Biz dördümüz sonsuza kadar" notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşım boşanma sürecinde olan Stallone'a bir gönderme olarak yorumlandı.

KÖPEK ALMASINI İSTEMEDİ

TMZ’ye göre; Stallone, evini ve ailesini korumak için Rottweiler cinsi bir köpek satın almak istedi. Stallone'nun fikrine eşi Jennifer tepki gösterdi. Bu tartışma çiftin arasındaki diğer ciddi sorunları da ortaya çıkardı. Tartışma sonrasında köpek alma kararından vazgeçmeyen Stallone, Dwight adında bir köpek sahibi oldu.

TEDBİR KARAR İSTEDİ

Başka bir iddiaya göre ise; Stallone'un evlilik sırasında elde edilen varlıkların kasıtlı olarak dağıtılması, tüketilmesi veya israfıyla suçlandı. Flavin, boşanma davası sırasında kocasının mal varlığını satmaktan, başkasına devretmekten veya dağıtmaktan men edilmesini istedi.
Flavin'in, resmi olarak kullandığı Stallone soyadını da kendi soyadıyla değiştirmek istediği belirtildi.

Sylvester Stallone'un sözcüsü, ünlü aktörün ailesini sevdiğini belirterek sorunları eşiyle dostça ele aldıklarını belirtti.

Şu sıralar Oklahoma'da sette olan oyuncunun, eşi Jennifer’ın boşanma kararından haberi olmadığı ve öğrendiğinde de ‘şok geçirdiği’ ileri sürüldü.

Ünlü aktör, daha önce 2 kez evlenmişti. 1974–1985 yılları arasında Sasha Czack ile evlenmiş ve bu beraberlikten Seargoh ile Sage adında iki oğlu dünyaya gelmişti. Stallone, 1985–1987 yılları arasında ise Danimarkalı oyuncu Brigitte Nielsen ile evlilik yaşamıştı.
 

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