26 yaşındaki güzel oyuncu evinde ölü bulundu.

Güney Koreli oyuncu ve model, 26 yaşında yaşamını yitirdi. 'Zombie Detective' adlı diziyle tanınan Jung Chael Yul'un evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili detaylar ise henüz açıklanmadı.

Yul'un menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Yürek burkan haberleri vermek için buradayız. Oyuncu Chaeyul, aramızdan ayrıldı. Cenazesi ailesinin isteği doğrultusunda özel olarak yapılacak. Oyunculuğunda da samimi olan Chaeyul'un huzur içinde yatabilmesi için dua etmenizi umuyoruz" ifadelerine yer verildi.