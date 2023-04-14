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Kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu 

İstanbul Sultanbeyli'de 3 ay önce durdurulan inşaatta su dolu çukurda 4 yaşındaki Adem Kavçin'in cansız bedeni bulundu

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:46
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4 yaşındaki çocuk ölü bulundu 

Kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu 
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Sultanbeyli'de 3 ay önce durdurulan inşaatta su dolu çukurda 4 yaşındaki Adem Kavçin'in cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun çukura düşerek boğulduğu öne sürülürken aile suç duyurusunda bulundu.

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatın istinat duvarının yanında bulunan çukur yağmur suyu ile doldu. Mahallelinin iddiasına göre uyarılara rağmen çukur kapatılmadı. İftar saatinin yaklaşması nedeniyle dışarı çıkıp çocuğunu arayan Erhan Kavçin, 4 yaşındaki Adem Kavçin'i bulamadı. Aramalar sonrası Adem'in cansız bedeni inşaattaki su dolu çukurda bulundu.

Küçük çocuğun oyun oynarken çukura düşerek boğulduğu öne sürüldü. 4 yaşındaki Adem Kavçin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İnşaat firmasından şikayetçi olan aile 4 yaşındaki Adem'in ölümünün ihmal olduğunu söyledi.

"SUYUN İÇERİSİNDE CAN VERİYOR, ÇUKUR HALA AÇIK"

Dayı Mehmet Keber, "İstinat duvarının kenarında su birikmesi oluşmuş. Çocuk oyun oynarken suyun içerisine düşüyor. Yaklaşık 15 dakika içerisinde kalarak can veriyor. Babası çocuğunu mahallede arıyor. Arkadaşları babasına Adem'in orada olduğunu bildiriyor. Çok büyük bir ihmal var. Bu ihmalin başka çocukların ölümüne de sebebiyet vermemesi için önlemin alınması lazım. Çocuğumuzu suya düşmüş vaziyette bulmuşlar. Müteahhit, Ankara'dan ifade için çağıracaklar. Devletimizden ricamız konunun peşinde durmasıdır.

Gereken neyse yapılsın. Evine 60 metre ilerisi bir alan orası. Bizim içimiz yanıyor. Bu konu hakkında ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Savcı konunun takipçisi olacağını söyledi. O çukur 3-4 aydır o şekilde duruyor. Çukurun kapatılması için şikayette bulunduk ama kapatılmadı. Hala çukur açık, başka çocuklar da yanmasın. İçimiz yanıyor" dedi.

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