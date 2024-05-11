43 yelkenli Marmaris'te yarıştı

Kaynak: AA
43 yelkenli Marmaris'te yarıştı
Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Belarus, Rusya, Romanya, Letonya, Azerbaycan, Kazakistan, Estonya, Kırgızistan, Litvanya, Karadağ, Lüksemburg, Venezuela ve Almanya'dan 43 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele etti.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifingin ardından Marmaris Körfezi'nde başlayan yarışlar, Palamutbükü Koyu, Palamutbükü- Körmen, Körmen- Datça etabıyla devam edip son gün Datça'dan başlayıp Marmaris'te sonlandı.

IRC-0, IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıfında yarışan yelkencilere kupaları törenle takdim edilecek.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-0

1- Magic Twelve (Taranov Maksim)

2- Eker40 (Nikita Vavilov)

3- Team Spirit (Haluk Buzluk)

IRC-1

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

2- St. Anna (Ivan Kadetov)

3- Buran (Alexey Moskvin)

IRC-2

1- Bogatyr (Igor Rytov)

2- Anyway (David Tsogoev)

3- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

IRC-3

1- Space Jockey (Viktor Zakharov)

2- Lady Sollare (Marian Tita)

3- Looping (Mariia Soboleva)

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