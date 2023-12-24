28 ton demir yüklü kamyon yoldan çıktı. Trafik durma noktasına geldi

Kaynak: Haber Merkezi
28 ton demir yüklü kamyon yoldan çıktı. Trafik durma noktasına geldi
Afyonkarahisar-Ankara karayolunda 28 ton demir yüklü kamyonun kaza yapması sonucu trafik durma noktasına geldi. Demirler otoyola savrulurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yeniasır’da yer alan habere göre, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda yaşanan kazada dorsesinde 28 ton inşaat demiri yüklü tır kayarak refüje girdi.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 45. Kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 JTU 26 plakalı inşaat demiri yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kayan tır ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kaza esnasında tırın dorsesinde bulunan yaklaşık ağırlığı 28 tonu bulan inşaat demirleri kayarak tırın kupasını parçaladı.

Kazayı sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Olay sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, kazadan dolayı karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi. Tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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