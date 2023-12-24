28 ton demir yüklü kamyon yoldan çıktı. Trafik durma noktasına geldi

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda 28 ton demir yüklü kamyonun kaza yapması sonucu trafik durma noktasına geldi. Demirler otoyola savrulurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.