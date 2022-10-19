Barış Akarsu 'Merhaba' filminin fragmanı yayınlandı

Senaryosunu Mert Dikmen ve Can Anar'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen'in oturduğu Barış Akarsu "Merhaba" filminden fragman yayınlandı.

Box Office Türkiye'nin haberine göre İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Aslıhan Kapanşahin, Metin Coşkun, Burak Satıbol ve Ebru Nil Aydın gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Film, katıldığı Akademi Türkiye yarışmasından sonra kısa sürede müzik dünyasında kendine bir yer edinen ve 2007 yılında geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun yaşamını konu ediniyor.

Merakla beklenen film, 18 Kasım 2022 tarihinden itibaren sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.