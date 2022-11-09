Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu: İsmail Ege Şaşmaz artık manevi oğlum

Genç yaşta hayata veda eden Anadolu rock müzik sanatçısı Barış Akarsu'nun yaşamını anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filmi, 18 Kasım'da vizyona girecek.

Barış Akarsu'nun yıllar önce yazıp tamamlayamadığı 'Merhaba' şarkısı basın toplantısında kayda aldığı kendi sesinden ilk kez dinlenirken, eserin yeni düzenlenmiş halini ise başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz filmde yorumladı.

Intercontinental İstanbul Otel'de gerçekleşen basın toplantısına; Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin ve filmin senaristi Mert Dikmen katıldı. 2007 yılında geçirdiği kazada hayata veda eden şarkıcının yarım kalan eseri kendi sesinden ilk kez dinlenirken duygusal anlar yaşandı. Baba Akarsu, filmde oğlunu oynayan İsmail Ege Şaşmaz'ı manevi oğlu gibi gördüğünü söyleyerek "Güzel bir film olacağına inanıyorum. İnsanlar bu filmle oğlumu tekrar daha güzel şekilde tanıyacaklar. Ege artık benim manevi oğlum oldu. O benim canım oldu" dedi.

8 Kasım'dan itibaren radyo, televizyon ve dijital mecralarda çalınan 'Merhaba' şarkısından elde edilecek gelirin, Barış Akarsu'nun yaşadığı dönemde destek verdiği LÖSEV'e bağışlanacağı öğrenildi.

"ABİMİN ŞARKISI TEKRAR YAŞAYACAK"

Abisinin yarım kalan eserini dinlediği toplantıda duygulanan Nesrin Akarsu, 'Merhaba' şarkısının filme katkı yapacağını ve abisinin şarkısının tekrar yaşayacağını söyledi.

“Abimin ses kaydını dinlemedim, o cesareti bulamadım kendimde. Bazen kendimi toplayıp birkaç şarkısının sözlerini dinlerken kapatırdım. Dinledikleri zaman kaçardım. Bu şarkının filmde yer almasını düşündük. Filme güzel katkısı oldu. Abimin şarkısı tekrar yaşayacak onunla birlikte.”

"DUYGU SELİ OLDU"

Nesrin Akarsu, İsmail Ege Şaşmaz'ı abisi gibi gördüğünü belirterek, "Onu Ege olarak değil de abim olarak çizdim gözümde. Otele gittiğimde o duyguları anlatamam, abim gibi kucaklayarak sarıldım. Kimse kimseye tam benzeyemez ama Ege'den iyisini abim oynardı. Duygu seli oldu ve ağladım" açıklamasını yaptı.

"AMASRA'DA GÖRENLER 'SEN BARIŞ'SIN' DİYE AĞLIYORDU"

Filmde Barış Akarsu'yu canlandıran ve şarkıcının tamamlayamadığı 'Merhaba' adlı eserin yeni düzenlenmiş halini seslendiren İsmail Ege Şaşmaz, sete çıkmadan önce gitar ve şan dersleri aldığını anlattı. Akarsu'ya benzemek için dişine lamine takıldığını ve saçlarına kaynak yapıldığını da belirten Şaşmaz, şöyle konuştu:

'Barış Akarsu filmi olursa ben oynamak istiyorum' demiştim. Çok büyük hayranlığım vardı, şarkılarını ezbere bilirdim. Benzemek için dört dişime lamine takıldı, sakal kesimini değiştirdik ve saçlarıma kaynak yaptırdık. Filme çalışırken şan ve gitar dersi aldım, haftada altı gün çalıştık. Zorlandığım yerde gözümü kapatıp 'Hadi Barış' dedim ve öyle aktı. Amasra'dan insanlar bana Barış olarak bakıyordu. Beni görenler ağlıyordu, 'Sen Barışsın' diyorlardı. Duygu durumundan dolayı otel odasında ağladığım zamanlar oldu.

"OLMADIĞINI DÜŞÜNSELERDİ ŞARKILARI BEN SÖYLEMEZDİM"

Gişede kendilerine bir hedef koymadıklarını ve bir umut filmi yaptıklarını dile getiren oyuncu, "Eleştirilere hazır mısınız?" sorusuna, "Tabii eleştiriler olacaktır. Ben Barış için kendimden verebileceğim her şeyi verdim. Gönlüm rahat, ekibim eğer olmadığını düşünseydi zaten şarkıları ben söylüyor olmazdım" yanıtını verdi.