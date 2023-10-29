29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar sürüyor. 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’na özel şiir okumak ve sosyal medyasında paylaşmak isteyenler arama motorlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirlerini araştırıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri. Cumhuriyet Bayramı’nda okunacak şiirler neler?
İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
CUMHURİYET
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata’dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara’dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
AKDENİZ’E DOĞRU
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.
“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Ömer Bedrettin UŞAKLI
CUMHURİYET
Kahraman Atatürk’ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.
Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.
İsmail Hakkı Sunat
CUMHURİYET
Al yıldızlı аl bаyrаklаr,
Hеr yanda dalgalanıyor.
Süslеndi evler, sokaklar
Rеnk renk ışıklar yanıyоr.
Yirmi üç yıl önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bizе büyük Atatürk'ün,
Armağanı Cumhuriyet.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.
Sevinçle, sağlıkla geçsin.
Sаbаhımız, аkşаmımız.
Kutlu оlsun hepimize,
Cumhuriyet Bаyrаmımız.
Vasfi Mahir Kocatürk