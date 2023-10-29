29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar sürüyor. 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’na özel şiir okumak ve sosyal medyasında paylaşmak isteyenler arama motorlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirlerini araştırıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri. Cumhuriyet Bayramı’nda okunacak şiirler neler?

İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata’dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara’dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır.

Hülya ÖNEL

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

AKDENİZ’E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk’ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı Sunat

CUMHURİYET

Al yıldızlı аl bаyrаklаr,

Hеr yanda dalgalanıyor.

Süslеndi evler, sokaklar

Rеnk renk ışıklar yanıyоr.

Yirmi üç yıl önce bugün.

Cumhuriyet kurdu millet,

Bizе büyük Atatürk'ün,

Armağanı Cumhuriyet.

En birinci vazifemiz,

Onun yolunda yürümek.

Canımız gibi koruruz,

Cumhuriyet Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin.

Sаbаhımız, аkşаmımız.

Kutlu оlsun hepimize,

Cumhuriyet Bаyrаmımız.

Vasfi Mahir Kocatürk