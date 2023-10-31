29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İnceleme başlatıldı

Afyonkarahisar’da Atatürk İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride bir çocuğun dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Çocuğun annesi A.T., konuyla ilgili şikayetçi olacağını belirtirken İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İHA
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İnceleme başlatıldı

Afyonkarahisar’da Atatürk İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride bir çocuğun dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Olay, Afyonkarahisar merkezindeki Atatürk İlkokulu'nda yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride vicdanları yaralayan bir görüntü ortaya çıktı. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı.

Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza atarak dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü. Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp arkadaşlarını seyretti.

ypvfa3umq0ieseybfsaoka.webpÇocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiğini ve durumun neden böyle olduğunu sorduğunda ise ‘ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi’ diyerek ummadığı bir cevap aldığını söyledi. Anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetçi olacağını ifade etti

Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü - 1

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.

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