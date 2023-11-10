29 yıl sonra itiraf etti. Cezaevinden gelen mektup umutlarını yeşertti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Oğulkaya Köyü'nde yaşayan Mustafa Çekiç, 1994 yılında bir düğüne gitti ve sonrasında ortadan kayboldu. Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyü yakınlarında yakılarak öldürülmüş halde bulunan ve kimsesiz olduğu için Gökçetoprak köyü mezarlığına defnedilen cesedin talihsiz adama ait olabileceği iddia edildi. O gün cesedi gömen köylülerin yer göstermesi üzerine savcılık mezarı açtırdı. Ancak mezar içinden küçük çocuğa ait olabileceği düşünülen kemik parçaları çıktı. Bunun üzerine, 28 yıl boyunca haber alınamayan ve kaybolduğu yıl 33 yaşında olan Çekiç'in dosyası Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden açılarak soruşturma başlatıldı. Bir köylüsünün babasının kaybolmadığını, öldürüldüğünü söylemesiyle başladığı araştırma çalışmalarına devam eden oğul Engin Çekiç de, tüm ümitlerini yitirmek üzereyken bir cezaevinden gelen mektup ile tekrar umutlandı.

Cezaevinde yatmakta olan A.S., Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına bir mektup yazarak, yıllardır kayıp olarak aranan Mustafa Çekiç’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. A.S mektubunda “Mustafa Çekiç isimli şahsı teşhis edebilmem için bana 16 farklı fotoğrafın bulunduğu teşhis fotoğrafları gösterildi. Bende hiç tereddüt etmeden 7 numaralı fotoğrafın öldürdüğüm Mustafa Çekiç’e ait olduğu ifade tutanaklarında yer almaktadır. Daha önce işlenen 3 cinayetin de çözülmesini sağlamıştım” ifadelerini kullandı.

"ADANA TARAFINDA BİR GÖMMÜŞLER"

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına gelen mektuptan sonra babasının cesedinin 29 yıl sonra bulunacağı için sevinen Engin Çekiç, babamın öldüğünü 2 yıl önce öğrenince savcılığa suç duyusunda bulunduğunu söyleyerek, "Yıllar sonra savcılığa itiraf mektubu geldi. Mustafa Çekiç'i öldürdüğünü itiraf etti, nereye gömdüğünü de yazdı. Sayın savcımız şimdi bunun üzerinde duruyor. İtiraf mektubunda Mustafa Çekiç’i para karşılığı öldürüp Adana tarafında bir yere gömdüğünü itiraf etti. Şimdi Savcılık itirafın aslı olup olmadığını araştırıyor” dedi.

"BABAMIN CENAZESİNİ BULUP KÖYÜME GETİRMEK İSTİYORUM"

Yakınlarına kızgın olduğunu söyleyen Çekiç, "Babamın İzmir'de yaşadığını söylediler. Okulda veli toplantısı oluyordu, bizden kimse gelmezdi. Babamıza kinlenmiştik ama öldürüldüğünü anlayınca çok üzüldük. Babamın cenazesini bulup köyüme getirmek istiyorum. 1994 yılında yanmış ceset bulunmuş, köylüler o cesedin babamız olabileceğini söyledi. Savcılığa başvurduk o cesede DNA testi yapıldı ve olumsuz çıktı. Şu an bir cezaevinde hükümlü olan A.S. savcılığa yazdığı mektubunda Adana'da bir petrolün arkasına gömdüğünü söylüyor. Bu adam para karşılığı çalışan biriymiş, babama husumeti yok ama öldürmüş. Mektubunda pişman olduğunu söylüyor. Daha önce yapılan haberleri cezaevinde görmüş. Babamın fotoğrafını tanıyınca savcılığa mektup yazıp itiraf etti. Vicdan azabı çekmiş" şeklinde konuştu.