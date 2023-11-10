29 yıl sonra itiraf etti. Cezaevinden gelen mektup umutlarını yeşertti

Nevşehir'de yaşayan Engin Çekiç, 29 yıl önce cinayete kurban giden ve halen cenazesi bulunamayan babasını bulma ümidi cezaevinden gelen itiraf mektubu ile yeniden yeşerdi.

KAYNAK: İHA
29 yıl sonra itiraf etti. Cezaevinden gelen mektup umutlarını yeşertti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Oğulkaya Köyü'nde yaşayan Mustafa Çekiç, 1994 yılında bir düğüne gitti ve sonrasında ortadan kayboldu. Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyü yakınlarında yakılarak öldürülmüş halde bulunan ve kimsesiz olduğu için Gökçetoprak köyü mezarlığına defnedilen cesedin talihsiz adama ait olabileceği iddia edildi. O gün cesedi gömen köylülerin yer göstermesi üzerine savcılık mezarı açtırdı. Ancak mezar içinden küçük çocuğa ait olabileceği düşünülen kemik parçaları çıktı. Bunun üzerine, 28 yıl boyunca haber alınamayan ve kaybolduğu yıl 33 yaşında olan Çekiç'in dosyası Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden açılarak soruşturma başlatıldı. Bir köylüsünün babasının kaybolmadığını, öldürüldüğünü söylemesiyle başladığı araştırma çalışmalarına devam eden oğul Engin Çekiç de, tüm ümitlerini yitirmek üzereyken bir cezaevinden gelen mektup ile tekrar umutlandı.

Cezaevinde yatmakta olan A.S., Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına bir mektup yazarak, yıllardır kayıp olarak aranan Mustafa Çekiç’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. A.S mektubunda “Mustafa Çekiç isimli şahsı teşhis edebilmem için bana 16 farklı fotoğrafın bulunduğu teşhis fotoğrafları gösterildi. Bende hiç tereddüt etmeden 7 numaralı fotoğrafın öldürdüğüm Mustafa Çekiç’e ait olduğu ifade tutanaklarında yer almaktadır. Daha önce işlenen 3 cinayetin de çözülmesini sağlamıştım” ifadelerini kullandı.

654dfe9586b24567a81d471c.webp

"ADANA TARAFINDA BİR GÖMMÜŞLER"

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığına gelen mektuptan sonra babasının cesedinin 29 yıl sonra bulunacağı için sevinen Engin Çekiç, babamın öldüğünü 2 yıl önce öğrenince savcılığa suç duyusunda bulunduğunu söyleyerek, "Yıllar sonra savcılığa itiraf mektubu geldi. Mustafa Çekiç'i öldürdüğünü itiraf etti, nereye gömdüğünü de yazdı. Sayın savcımız şimdi bunun üzerinde duruyor. İtiraf mektubunda Mustafa Çekiç’i para karşılığı öldürüp Adana tarafında bir yere gömdüğünü itiraf etti. Şimdi Savcılık itirafın aslı olup olmadığını araştırıyor” dedi.

"BABAMIN CENAZESİNİ BULUP KÖYÜME GETİRMEK İSTİYORUM"

Yakınlarına kızgın olduğunu söyleyen Çekiç, "Babamın İzmir'de yaşadığını söylediler. Okulda veli toplantısı oluyordu, bizden kimse gelmezdi. Babamıza kinlenmiştik ama öldürüldüğünü anlayınca çok üzüldük. Babamın cenazesini bulup köyüme getirmek istiyorum. 1994 yılında yanmış ceset bulunmuş, köylüler o cesedin babamız olabileceğini söyledi. Savcılığa başvurduk o cesede DNA testi yapıldı ve olumsuz çıktı. Şu an bir cezaevinde hükümlü olan A.S. savcılığa yazdığı mektubunda Adana'da bir petrolün arkasına gömdüğünü söylüyor. Bu adam para karşılığı çalışan biriymiş, babama husumeti yok ama öldürmüş. Mektubunda pişman olduğunu söylüyor. Daha önce yapılan haberleri cezaevinde görmüş. Babamın fotoğrafını tanıyınca savcılığa mektup yazıp itiraf etti. Vicdan azabı çekmiş" şeklinde konuştu.

654dfee886b24567a81d4720.webp

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı Kültür Sanat
1600 yıllık tohumlar gün yüzüne çıkarıldı
Robinson gitti Mason geldi Spor
Robinson gitti Mason geldi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altında kopacak fırtınayı açıkladı. Biri son demler diğeri "Herkes etkilenecek" dedi Ekonomi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altında kopacak fırtınayı açıkladı. Biri son demler diğeri "Herkes etkilenecek" dedi
Bir korkak bir orduyu bozar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bir korkak bir orduyu bozar atasözünün anlamı nedir?
Günde en az 8 bardak su içilmeli efsanesi çöktü mü? Sağlık
Günde en az 8 bardak su içilmeli efsanesi çöktü mü?
İlay Aksoy Türkiye'nin kanser haritasını çıkardı Gündem
İlay Aksoy Türkiye'nin kanser haritasını çıkardı
Atatürk'ün son günlerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı Gündem
Atatürk'ün son günlerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı