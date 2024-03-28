3 aracın karıştığı kazada 1 yaralı

Kaynak: İHA
3 aracın karıştığı kazada 1 yaralı
Malatya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında TIR'ın altında kalan bir kişi yaralandı.

Malatya-Elazığ Karayolu Kanyon Caddesi Maksan önünde yaşanan kazada 66 yaşındaki M.O. idaresindeki kamyona sağ şeritte seyreden 38 yaşındaki N.T.'nin idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Kazada kınca kamyon sürücüsü yavaşlarken arkadan gelen 19 yaşındaki M.Ş. idaresindeki otomobil duramayarak kamyona arkadan çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonun arkadan altına giren araçtaki sürücü M.Ş.'yi araçtan çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesini yaptı.

Daha sonra ise yaralı Turgut Özal Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevreyolunda kaza nedeniyle trafik akışı kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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