3 çocuk annesini 4 kurşunla öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde ortasında tabanca ile vurulan 3 çocuk annesi kadın, dört günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

3 çocuk annesini 4 kurşunla öldürdü

İHA'nın haberine göre olay, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K. (45) isimli kadın, cadde üzerinde karşılaştığı E.Ö. tarafından tabanca ile vuruldu.

4 el ateş edilen D.K. kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı ara sokakta yakalanan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan kadın, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre, D.K.'nın bir mağazadan mobilya aldığı, E.Ö.'nün de mağaza görevlisi olarak D.K.'nın evine geldiği, aldığı mobilyaları kurduğu ve bu sebeple ikilinin tanıştığı öğrenildi.

Sohbet sırasında D.K.'nın oğlunun iş aradığını öğrenen E.Ö.'nün bir süre sonra D.K.'yı aradığı ve oğluna yurt dışında iş bulduğunu söylediği, bunun için bir miktar dolar istediği, D.K.'nın ise E.Ö.'ye güvenmediği için parayı vermediği bildirildi.

İkili arasında husumet başladığı, E.Ö.'nün bu olaydan sonra çeşitli zamanlarda D.K. ile çocuklarını tehdit etmeye başladığı, D.K.'nın ise E.Ö. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

E.Ö.'nün D.K.'yı saplantılı şekilde rahatsız ettiği, onunla birlikte olması için tehdit ettiği, fotoğraflarını izinsiz kullanarak onun adına çeşitli sosyal medya hesapları açtığı, bu açılan hesaplarda birileriyle konuştuğu ve D.K.'nın numarasını tanımadığı kişilere verdiği iddia edildi.

3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K.'nın eşinin ise yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

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