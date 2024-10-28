3 dizi daha final yapıyor

Eylül ayında başlayan yeni televizyon sezonuyla birlikte yoluna devam eden ve final yapacak olan diziler de yavaş yavaş netleşiyor.

atv’nin 23 Eylül’de yayınlanmaya başlayan Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu’lu dizisi ‘Karadut’, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi ve bir aksi durum olmazsa bu akşam ekrana gelecek 6. bölümüyle final yapacak. Yine 23 Eylül’de Kanal D’nin büyük umutlarla izleyiciyle buluşturduğu Burak Berkay Akgül ve Özgü Kaya’lı dizisi ‘Güzel Aşklar Diyarı’ da bu akşam ekranlara veda edecek. NOW’ın geçen sezon bazı oyuncularının diziden ayrılmasıyla kadrosunu yenileyerek yeni sezona ‘Merhaba’ diyen Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun’lu ‘Kirli Sepeti’ de final yapmaya hazırlanıyor. Reyting canavarına yenik düşen dizi, 4 Kasım’da 40. bölümüyle son kez izleyicisiyle buluşacak.

Ekran hattında son durum bu. Bakalım, ilerleyen günlerde neler olacak? Takipteyim.

Genco Arı’nın ‘Prodüktör’ü

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Genco Arı’nın ‘Prodüktör’ isimli albümü, Bordo Müzik etiketiyle yayınlandı.

‘Pop’tan ‘rock’a, ‘funk’tan ‘rap’e kadar farklı tarzda şarkıların yer aldığı albümde Teoman, Cem Yılmaz, Günce, Melek Mosso, Evrencan Gündüz, Büşra Pekin, Burcu Arı, Tepki, Fikri Karayel ve Göksel, farklı stillerde şarkıları kendilerine özgü şekilde yorumlamışlar.

10 şarkılık albümde Göksel’in ‘Bir Günah Gibi’, Teoman’ın ‘Kızımın Babasıydım’, Günce’nin ‘Yeter’, Büşra Pekin’in ‘İnsan’, Burcu Arı’nın ‘Tek Yürek’i benim favorilerim. Dinleyeni bol olsun.

Çeyrek asırlık festival yolculuğu

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Almanya’nın Frankfurt şehrinin önde gelen kültür etkinliklerinden biri olan ve Türk-Alman sinema dünyası arasında köprü kuran Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

13-18 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek festival için başvurular, geçtiğimiz günlerde başladı. 4 kategoride yarışacak filmler için adaylar, 1 Aralık’a kadar ‘filmfreeway’ platformu üzerinden yarışmaya katılabilecekler.

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, “25. yılımızda da sinemanın gücünü kutlayarak kültürleri buluşturmayı sürdürüyoruz. Tüm sinemacıları bu coşkuya katılmaya ve başvurularıyla festivalimize değer katmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.