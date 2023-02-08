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Malatyalı voleybolcular 3 gündür göçük altında. Sosyal medyadan ''Kurtarın'' diye yalvardılar

Depremin en çok vurduğu illerden olan Malatya'da 15 voleybolcu enkaz içinde 3 gündür kurtarılmayı bekliyor. Sosyal medyadan yardım için haykıran Nilay Ulusoy, "Malatya Kırçuvalı Otel enkezı altında 3 gündür Malatyaspor’un voleybol takımı sizi bekliyor. Neredesiniz" diyerek AFAD'ı göreve çağırdı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 14:34
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3 gündür Malatya Kırçuvalı Otel enkezında voleybolcular var

Malatyalı voleybolcular 3 gündür göçük altında. Sosyal medyadan ''Kurtarın'' diye yalvardılar
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Spor dünyası Malatya'dan gelecek umutlu haberi beklerken voleybolcuların göçük altında kaldığı Kırçuvalı Otel'den, AFAD yetkililerinin 3 gündür ulaşmadığı paylaşımı geldi.
Sosyal medyadan sesiniz yetkililere duuyrmaya çalışan Nilay Ulusoy yardım istedi.
Ulusoy, "Malatya Kırçuvalı Otel enkezı altında 3 gündür Malatyaspor’un voleybol takımı sizi bekliyor. Neredesiniz? @AFADBaskanlik??? @ahbapacil Lütfen siz ses verin çocuklara…"
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da voleybolcuların kaldığı çöken otel enkazından üç kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.


 

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