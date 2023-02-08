Malatyalı voleybolcular 3 gündür göçük altında. Sosyal medyadan ''Kurtarın'' diye yalvardılar

Spor dünyası Malatya'dan gelecek umutlu haberi beklerken voleybolcuların göçük altında kaldığı Kırçuvalı Otel'den, AFAD yetkililerinin 3 gündür ulaşmadığı paylaşımı geldi.

Sosyal medyadan sesiniz yetkililere duuyrmaya çalışan Nilay Ulusoy yardım istedi.

Ulusoy, "Malatya Kırçuvalı Otel enkezı altında 3 gündür Malatyaspor’un voleybol takımı sizi bekliyor. Neredesiniz? @AFADBaskanlik??? @ahbapacil Lütfen siz ses verin çocuklara…"

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da voleybolcuların kaldığı çöken otel enkazından üç kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.



