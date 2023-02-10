TVF açıkladı: 16 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Adıyaman'da bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesi de otel enkazının altında kalmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.