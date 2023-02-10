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TVF açıkladı: 16 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde ve 10 ilde hissedilen illerden biri olan Adıyaman'da, enkazın altında kalan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden acı haber geldi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 16:47
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TVF'den acı haber. 16 kişi hayatını kaybetti

TVF açıkladı: 16 kişi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Adıyaman'da bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesi de otel enkazının altında kalmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafilede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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