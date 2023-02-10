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39 kişilik voleybol takımından 5 kişi sağ kurtuldu. Büyük dram

Bir turnuva için Adıyaman’a gelen ve depreme yakalanan KKTC Gazimağusa Maarif Koleji kız ve erkek voleybolcularından acı haber geldi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:25
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39 kişilik voleybol takımından 5 kişi sağ kurtuldu. Büyük dram

39 kişilik voleybol takımından 5 kişi sağ kurtuldu. Büyük dram
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Spor dünyasındaki en büyük felaketi yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen voleybolcu öğrenci sporcular yaşadı. Adıyaman’da onlarca genç sporcu hayatını kaybetti.

ENKAZDAKİ 33 KİŞİDEN 1'İ SAĞ ÇIKTI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin 39 kişilik kız ve erkek voleybol takımı, bir turnuva için Adıyaman'a geldi. 

Adıyaman'da depreme yakalanan ekipten ne yazık ki sevindirici haberler gelmedi. 

Son bilgilere göre göçük altındaki 39 kişiden 33 kişiye ulaşıldı ve 1 kişi sağ olarak çıkarıldı. Vefat edenlerden üç kişinin adı KKTC medyasına yansıdı.

ÜÇ KİŞİNİN İSMİ AÇIKLANDI
Kıbrıs Objektif gazetesi sosyal medya hesabından, ''Adıyaman’daki İsiasas otelinin enkazında 4 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ne yazık ki öğretmenler Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula ile öğrencilerden Doruk Akın’ın hayatını kaybetti.'' ifadeleri kullanıldı.

DNA TESTLERİ YAPILACAK
KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarına ara verilmeden devam edildiğini ifade ederek, “İsias otelinde şu ana kadar toplam 25 kişiye ulaşıldı. Bir kişi canlı olarak kurtarıldı. 24 kişiyse cansız olarak enkazdan çıkartıldı. Bundan sonra çıkarılanlara DNA testi yapmadan isimleri açıklamama kararı aldık” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çavuşoğlu, Adıyaman’da bulunan vatandaşlarının son çocuğu da çıkartana kadar KKTC’ye dönmek istemediğini ve azimle çalıştığını sözlerine ekledi. 39 kişilik Gazimağusa kafilesinden toplam deprem anında sadece 4 kişi kurtulmuştu. Bir kişi de enkaz altından sağ kurtarıldı.

4 KİŞİ KENDİ İMKANLARI İLE ENKAZDAN ÇIKTI
Adıyaman’daki voleybol turnuvasına katılmak üzere giden ve İsias otelinde konaklayan 39 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımları kafilesi depreme yakalandı. 

Depremin ilk saatlerinde 4 kişi kendi olanaklarıyla enkazdan çıkmaya başardı. Ama diğer 35 kişiden şu ana kadar sadece 1 kişi sağ kurtarılabildi.

 

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Yusuf
10.02.2023 11:31
Bu trajediye can dayanmaz...  
 
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