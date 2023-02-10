39 kişilik voleybol takımından 5 kişi sağ kurtuldu. Büyük dram

Spor dünyasındaki en büyük felaketi yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen voleybolcu öğrenci sporcular yaşadı. Adıyaman’da onlarca genç sporcu hayatını kaybetti.

ENKAZDAKİ 33 KİŞİDEN 1'İ SAĞ ÇIKTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin 39 kişilik kız ve erkek voleybol takımı, bir turnuva için Adıyaman'a geldi.

Adıyaman'da depreme yakalanan ekipten ne yazık ki sevindirici haberler gelmedi.

Son bilgilere göre göçük altındaki 39 kişiden 33 kişiye ulaşıldı ve 1 kişi sağ olarak çıkarıldı. Vefat edenlerden üç kişinin adı KKTC medyasına yansıdı.

ÜÇ KİŞİNİN İSMİ AÇIKLANDI

Kıbrıs Objektif gazetesi sosyal medya hesabından, ''Adıyaman’daki İsiasas otelinin enkazında 4 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ne yazık ki öğretmenler Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula ile öğrencilerden Doruk Akın’ın hayatını kaybetti.'' ifadeleri kullanıldı.

DNA TESTLERİ YAPILACAK

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmalarına ara verilmeden devam edildiğini ifade ederek, “İsias otelinde şu ana kadar toplam 25 kişiye ulaşıldı. Bir kişi canlı olarak kurtarıldı. 24 kişiyse cansız olarak enkazdan çıkartıldı. Bundan sonra çıkarılanlara DNA testi yapmadan isimleri açıklamama kararı aldık” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çavuşoğlu, Adıyaman’da bulunan vatandaşlarının son çocuğu da çıkartana kadar KKTC’ye dönmek istemediğini ve azimle çalıştığını sözlerine ekledi. 39 kişilik Gazimağusa kafilesinden toplam deprem anında sadece 4 kişi kurtulmuştu. Bir kişi de enkaz altından sağ kurtarıldı.

4 KİŞİ KENDİ İMKANLARI İLE ENKAZDAN ÇIKTI

Adıyaman’daki voleybol turnuvasına katılmak üzere giden ve İsias otelinde konaklayan 39 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımları kafilesi depreme yakalandı.

Depremin ilk saatlerinde 4 kişi kendi olanaklarıyla enkazdan çıkmaya başardı. Ama diğer 35 kişiden şu ana kadar sadece 1 kişi sağ kurtarılabildi.