3 ilde denize girmek yasaklandı. Belediyeler harekete geçti

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu bildirildi.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili olması nedeniyle Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartlarından dolayı 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları denize girmemesi konusunda uyarıyor.

Akçakoca ilçesinde ise elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara da ikazda bulunuyor. Ayrıca Akçakoca Kaymakamlığı; sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.