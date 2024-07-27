Ağustos'ta ralli başlıyor İslam Memiş'ten son uyarı geldi

İslam Memiş son günlerde altında yaşanan kar satışları ve piyasa düzeltmeleri karşısında altın yatırımcısının paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı.

İslam Memiş, yatırımcının beklediği Ağustos ayı tahminlerini paylaştı. İslam Memiş'in açıklamaların göre son günlerde gerileme gösteren altın fiyatlarında Ağustos ayı ile birlikte ralli başlayacak.

Kapalıçarşı’da son haftada 24 ayar külçe altının gram fiyatının yüzde 0,86’yla 2.530 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatınınsa yüzde 0,72 düşüşle 16.600 liraya geldiğini belirten İslam Memiş geçen hafta 4 bin 190 lira olan çeyrek altının satış fiyatının ise 4 bin 150 liraya gerilediğini hatırlattı.

Kar satışlarının yaşandığı haftanın sona erdiğini belirten İslam Memiş daha önce de söyledi yıl sonu öngörüsünün değişmediğini ve yıl sonuna kadar ons altının 2 bin 660 dolara ve sonrasında da 3. bin dolara ulaşmasını beklediğini belirtti.

YIL SONUNDA 3 BİNİ GÖRECEK

Gram altının Ağustos'ta yeniden yükselişe geçeceğini söyleyen İslam Memiş yıl sonu içinde rakam verdi.

Altının uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam ettiğini vurgulayan İslam Memiş "Muhtemelen bir iki hafta daha bu aralıkta kalacak. Aynı şekilde ons altının da 2 bin 380- 2 bin 480 dolar aralığını takip ediyor olacağız. Ancak Ağustos'ta gram altında 2 bin 700 lira veya üzerini göreceğimizi öngörüyorum.

Şu anda düşmesine rağmen yine 2 bin 570 TL civarında seyir halinde. Yıl sonu için 3 bin ila 3 bin 500 aralığını tahmin etmeyi sürdürüyorum. Orta Doğu'da bölgesel bir savaş var ve ABD Merkez Bankası Fed başta olmak üzere çoğu merkez bankalarında faiz indirme sürecine girildi. Merkez Bankası alımlarını sürdürüyor ve bu da yukarı yönde olmasını tetikleyen başka bir faktör.” diye konuştu.