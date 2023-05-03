3 Mayıs Türkçülük Günü gönderilecek mesajlar neler? 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları…

Her yıl 3 Mayıs Türkçülük Günü olarak kutlanıyor. 3 Mayıs Türkçülük Gününde davaya destek vererek paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajlarını sizler için derledik. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü gönderilecek mesajlar neler? 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları…

3 Mayıs Türkçülük Günü gönderilecek mesajlar neler? 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları…

3 Mayıs Türkçülük Gününe ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için 3 Mayıs Türkçülük Günü sözlerini derledik. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü gönderilecek mesajlar neler? 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları…

Her yıl 3 Mayıs’ta kutlanan Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944’te gerçekleşen Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasına dayanmaktadır.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız – Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan “Ankara Nümayışı”‘nı anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü (Bayramı) adını almıştır.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

''Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.''

''Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir.''

''Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.''

''Kendinizi küçük görmeyeniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Davamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.''

''Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.''

''Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.''

"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

''3 Mayıs Türk milliyetçilerinin ,Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Cesaretlilik, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşmaz.

Her iman ahlaka yürüyeceğine göre, Türkçülük’de de sağlam bir ahlakın bulunması birinci şarttır.

Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir.''

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