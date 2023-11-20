3 Mehmetçiği şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonu'nda; 1’i yeşil, 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel’i şehit eden işte bu hain teröristlerdi. Aziz milletimiz emin olsun: Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz.

Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında, komandolarımız ve güvenlik korucu timlerimizle, teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alan ve 3 Jandarma Uzman Çavuşumuzun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yunus Babayiğit adlı hain teröristin 3 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlimizin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek"