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Ankaragücü'nde yaprak dökümü: 3 oyuncu ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde 3 ayrılık yaşandı. Başkent ekibi karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona erdirilen Abdullah Durak, Nurullah Aslan ve Alperen Babacan'a teşekkür etti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 20:02
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3 oyuncu ayrıldı: Ankaragücü'nde yaprak dökümü

Ankaragücü'nde yaprak dökümü: 3 oyuncu ayrıldı
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Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Abdullah Durak arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Takımımızda kaptanlık görevi de yapan Abdullah Durak'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
AÇIKLAMA GELDİ
Alperen Babacan'a ilişkin kulüp açıklamasında da "Kulübümüz ile Alperen Babacan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

2021 yılından itibaren formamızı terleten Alperen Babacan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Nurullah Aslan için yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Nurullah Aslan arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Nurullah Aslan'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

 

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