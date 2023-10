3 parti birleşin

Anayasanın ilk 4 maddesini, Türk Bayrağı adının değişmesini ve ulus devletin yıkılmasını isteyen Hüda Par 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakına katıldı.

AKP listesinden 4 Hüda Par’lı milletvekili seçilerek meclise girdi.

Millet İttifakının partileri Hüda Par’ı da cumhur ittifakını da sert sözlerle eleştirdiler.

Hamas’ın Filistin’e saldırısına silahlı Hizbullah örgütünün silahlı militanları ile destek verdiği açıklandı.

İşte bu Hizbullah’ın Türkiye’deki partisi Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluştu.

Hamas- İsrail savaşı için ne kadar ilginçtir ki Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Filistin için Hüda Par ile iş birliği yapma kararı aldılar.

Seçimlere CHP listelerinden giren Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 15 Ekim Pazar günü Hüda Par ile ortak miting düzenleyecek.

Millet ittifakında anayasa değişikliğine, Tek Adam Rejiminin değiştirilmesine imza atan Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu’nun bu kararı anlaşılamaz.

Siyasetin çirkin yüzü işte budur.

Biliyorsunuz, Gelecek Partisi milletvekilleri Saadet Partisine geçerek mecliste grup oluşturdular.

Karamollaoğlu ve Davutoğlu’na diyorum ki;

Oldu olacak aranıza Hüda Par’ı da alın.

Saadet Partisi çatısında üç parti birleşin.

Değerli okurlarım,

9 Ekim’de, “Türkiye hazır mı?” başlıklı yazımda şu öneride bulundum:

- “Türkiye’nin bu kriz dönemindeki tavrı için Meclis’te özel oturum yapılmasını öneriyorum.

Çünkü; Türkiye’nin iktidar ve muhalefeti ile tek yumruk olacak şekilde diplomasi yürütmesi kanaatindeyim.”

Hayretler içinde kaldım ve çok sevindim.

Çünkü Meclis’te grubu bulunan AKP, CHP, MHP, YSP, İYİ Parti ve Saadet Partisi önerimi benimseyerek İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ortak önerge verdiler.

Önerge Genel Kurul'da kabul edildi.

Önergede; Türkiye’nin, çatışmaların diğer bölgelere yayılmaması, sivil can kayıplarının engellenmesi ve bölgede tansiyonun düşürülmesi, bölgede sükunetin sağlanması ve sivil can kayıplarının engellenebilmesi için her iki tarafa da itidal çağrısı yapıldı.

Ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme de bugün (12 Ekim 2023) yapılacak.