'3 Temmuz'da Dursun Özbek neredeydi'

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i köşeye sıkıştıracak sorular sordu.
Özellikle 3 Temmuz ve FETÖ vurgusu yapan Niğdelioğlu, "3 Temmuz'da Fenerbahçe camiası FETÖ'ye karşı direnirken Sayın Özbek neredeydi" diye sordu.
İşte Niğdelioğlu'nun gündem yaratan sözleri:
15 Temmuz'a ilham olan 3 Temmuz duruşu ile ilgili olumlu herhangi bir söylemi olmuş muydu?
Yoksa Fenerbahçe bitsin yok olsun diye ellerini ovuşturanları seyretmek Dursun Özbek'in de pek çok Galatasaraylı gibi işine mi gelmişti?
3 Temmuz'la mücadele eden Fenerbahçe, süreç sonrasında sadece 1 kez şampiyon olurken sürecin nimetlerinden yararlanan Galatasaray 6 kez şampiyon oldu.
Dursun Özbek'in bu tablo ile ilgili samimi düşüncesi nedir?
Kendisine sormak isterim:
Yine Fenerbahçe otobüsü Trabzon'da kurşunlandığında Dursun Özbek, Galatasaray'da önce yönetici sonra başkan idi.
Trabzon saldırısı ile ilgili ezeli dostuna o süreçte destek vermiş miydi?
Yoksa olayın lehine olan sonuçları karşısında hiçbir şey olmamış gibi şampiyonluk kutlamasında yumruk şovu mu yapmıştı?