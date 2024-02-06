'3 Temmuz'da Dursun Özbek neredeydi'

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i köşeye sıkıştıracak sorular sordu.

Özellikle 3 Temmuz ve FETÖ vurgusu yapan Niğdelioğlu, "3 Temmuz'da Fenerbahçe camiası FETÖ'ye karşı direnirken Sayın Özbek neredeydi" diye sordu.

İşte Niğdelioğlu'nun gündem yaratan sözleri:

15 Temmuz'a ilham olan 3 Temmuz duruşu ile ilgili olumlu herhangi bir söylemi olmuş muydu?

Yoksa Fenerbahçe bitsin yok olsun diye ellerini ovuşturanları seyretmek Dursun Özbek'in de pek çok Galatasaraylı gibi işine mi gelmişti?

3 Temmuz'la mücadele eden Fenerbahçe, süreç sonrasında sadece 1 kez şampiyon olurken sürecin nimetlerinden yararlanan Galatasaray 6 kez şampiyon oldu.

Dursun Özbek'in bu tablo ile ilgili samimi düşüncesi nedir?

Kendisine sormak isterim:

Yine Fenerbahçe otobüsü Trabzon'da kurşunlandığında Dursun Özbek, Galatasaray'da önce yönetici sonra başkan idi.

Trabzon saldırısı ile ilgili ezeli dostuna o süreçte destek vermiş miydi?

Yoksa olayın lehine olan sonuçları karşısında hiçbir şey olmamış gibi şampiyonluk kutlamasında yumruk şovu mu yapmıştı?