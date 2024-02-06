Galatasaray taraftarı acil transfer istedi

Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarı acil transfer istedi
Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u konuk eden Galatasaray'da taraftar transfer dedi!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Trendyol 1. Lig ekibi Teksüt Bandırmaspor ile mücadele edecek.

Karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek ve VAR hakemi Özgür Yankaya olacak.

Maç, RAMS Park'ta saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray sahaya Günay, Barış Alper, Sanchez, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp, Tete, Halil, Zaha, Vinicius 11'i ile çıkıyor.

"TRANSFER İSTİYORUZ"

Maç öncesi Galatasaray taraftarı yönetime mesaj gönderdi.

Sarı Kırmızılılar özellikle orta saha ve sol bek transferinin öncelik olduğunu ifade etti.

Ayrıca taraftar Sacha Boey'in de gidişini üzüntüyle karşıladıklarını söylediler.

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