Galatasaray'dan son dakika açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a 1 yıldızından sevindirici 1 yıldızından üzücü haber geldi.

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fas Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Hakim Ziyech'in tedavisine başladıklarını duyurdu.

Galatasaray ayrıca Abdülkerim Bardakçı'nın saha çalışmalarına başladığını da bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

Oyuncumuz Abdülkerim Bardakcı, iki hafta önce sol alt arka adale grubunda strain teşhisi konulmuş ve tedavisi sürmekteydi. Abdülkerim Bardakcı, saha çalışmalarına başladı.

Futbolcumuz Hakim Ziyech, Afrika Kupası'nda ülkesi Fas'ın Zambiya ile yaptığı maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da takıma katıldı.

4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozda gerilme ve zorlanma, ayak bileğindeki kemiklerde ise kemik ödemi tespit edildi ve tedavisine başlandı.