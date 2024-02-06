Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray Bandırmaspor 11'i belli oldu. Büyük sürprizler var. Maç şifresiz kanalda

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray Bandırmaspor 11'i belli oldu. Büyük sürprizler var. Maç şifresiz kanalda
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Bandırmaspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray Bandırmaspor maçı 11'i belli oldu. Büyük sürprizler var.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda 1. ligde 7. sırada bulunan Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Muhammet Ali Meteoğlu'nun yöneteceği maç Rams Park'ta 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Galatasaray karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda büyük değişiklikler yapması bekleniyor.

Buna göre kalede Muslera'nın yerine Günay'ın yer alacağı öğrenildi. Savunma ise Barış, Nelsson, Sanchez, Kazımcan'dan oluşacak.

Buruk'un ilk 11'de ayrıca Ndombele, Berkan, Tete, Halil, Zaha, Vinicius'u oynatacağı belirtildi.

Bandırmaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Akın, Rahmetullah, Sergen, Batuhan, Mücahid, Emirhan, Foor, Levent, Doğan Can, Djitte, Jozefzoon.

Son Haberler
Otomobil ağaca çarptı motoru yerinden fırladı. 6 yaralı Yerel Haberler
Otomobil ağaca çarptı motoru yerinden fırladı. 6 yaralı
Kutsal Zeytinin müthiş sırları Sağlık
Kutsal Zeytinin müthiş sırları
Lahana mucizesi Şifalı Bitkiler
Lahana mucizesi
Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için 'sessiz yürüyüş' Gündem
Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için 'sessiz yürüyüş'
Bebek anne karnında ne yapar Sağlık
Bebek anne karnında ne yapar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğini koruyor Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğini koruyor