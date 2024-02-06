Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray Bandırmaspor 11'i belli oldu. Büyük sürprizler var. Maç şifresiz kanalda

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda 1. ligde 7. sırada bulunan Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Muhammet Ali Meteoğlu'nun yöneteceği maç Rams Park'ta 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Galatasaray karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda büyük değişiklikler yapması bekleniyor.

Buna göre kalede Muslera'nın yerine Günay'ın yer alacağı öğrenildi. Savunma ise Barış, Nelsson, Sanchez, Kazımcan'dan oluşacak.

Buruk'un ilk 11'de ayrıca Ndombele, Berkan, Tete, Halil, Zaha, Vinicius'u oynatacağı belirtildi.

Bandırmaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Akın, Rahmetullah, Sergen, Batuhan, Mücahid, Emirhan, Foor, Levent, Doğan Can, Djitte, Jozefzoon.