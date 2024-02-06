Galatasaray Caner Erkin'i transfer ediyor

Kaynak: A Spor
Galatasaray Caner Erkin'i transfer ediyor
Sol bek arayışı devam eden Galatasaray Caner Erkin'in için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Angelino’nun ayrılığı sonrası sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray eski futbolcusuna yöneldi.

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Listedeki diğer adaylardan maliyetleri yüzünden vazgeçmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar Caner Erkin için bir hamle yapma kararı aldı.

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Eyüpspor başkanı ile yakın ilişkileri olan Galatasaray deneyimli futbolcu ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor.

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Caner Erkin bu sezon Eyüpspor ile çıktığı 19 maçta 5 gol 9 asist kaydetti. Yıldız sol bek 2009-2010 yılları arasında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

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