Galatasaray Caner Erkin'i transfer ediyor

Angelino’nun ayrılığı sonrası sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray eski futbolcusuna yöneldi.

Listedeki diğer adaylardan maliyetleri yüzünden vazgeçmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar Caner Erkin için bir hamle yapma kararı aldı.

Eyüpspor başkanı ile yakın ilişkileri olan Galatasaray deneyimli futbolcu ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalamak istiyor.

Caner Erkin bu sezon Eyüpspor ile çıktığı 19 maçta 5 gol 9 asist kaydetti. Yıldız sol bek 2009-2010 yılları arasında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.