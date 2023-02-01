3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında tahliye talebi

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.Ü ile taraf avukatları katıldı, tutuksuz sanık K.Ç. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki celsede alınan ara karar gereği, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini, talep edilen işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Ayrıca sanık Y.Ü'nün avukatının dosyadan çekildiğini aktaran başkan, yeni bir müdafi tayin edilmesi için baroya yazı gönderildiğini belirtti.

Ardından söz alan sanık Y.Ü'nün soruşturma aşamasında iki kez rapor alındığını, raporların ilkinde iddia edildiği gibi çocuğun cinsel istismara uğradığına dair bilgi yer almadığını söyledi.

İkinci raporda ise çocuğun istismara uğradığına dair tespit yapıldığını aktaran Y.Ü'nün iki rapor arasında çelişki olduğunu, bu durumun lehine değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Uzun süre tutuklu yargılandığını belirten Y.Ü tahliyesini talep etti.

Taraf avukatları beyanlarını da alan mahkeme heyeti, ardından ara kararını açıkladı. Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine hükmeden heyet, sanık Y.Ü tutukluluğunun devamını kararlaştırarak duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Altındağ'da doğum sancısı çeken K.Ç'nin evine giden 112 Acil Servis ekipleri, burada vücudunda morluk ve yanık izleri olan 3 yaşındaki H.Ç'yi fark etti.

Sağlık ekiplerinin, bu durumu polise bildirmesi üzerine anne K.Ç. ve birlikte yaşadığı Y.Ü gözaltına alındı.

Y.Ü'nün mağdura yönelik eylemlerine annesinin de ortak olduğu ifade edilen iddianamede sanıkların, "çocuğa karşı eziyet" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.(AA)