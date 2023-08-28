30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?

Yıl içerisinde resmi tatiller hafta içi günlere denk gelmesi nedeniyle kamu kurumlarında işlem yürütmek zor olabilir. Kamu kurumlarında ve bankalarda işlem yapacak vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı için plan yapanlar ve kamu kurumlarında işlem gerçekleştirecekler Zafer Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?

Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olur. Çarşamba günü 30 Ağustos olması nedeniyle vatandaş Zafer Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar. Aynı şekilde kamu kurumlarının büyük bir bölümü de hizmet dışı olacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü çalışan kamu çalışanları ve diğer işçiler fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaklar.

30 Ağustos’un sona ermesinin ardından yılın son resmi tatili ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kalacak.

29 Ekim 2023 günü ise Pazar gününe denk geleceği için halihazırda bankalar ve birçok kamu kurumu zaten kapalı konumda olacak.

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