30 ili gök gürültülü sağanak vuracak: Şemsiye, bot ve yağmurlukları çıkarın

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre bugün aralarında İstanbul’un da bulunduğu 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

30 ili gök gürültülü sağanak vuracak: Şemsiye, bot ve yağmurlukları çıkarın

Yurt genelinde etkili olan güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre bugün aralarında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Bursa ve Kocaeli gibi illerin bulunduğu toplam 30 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Şemsiye, bot ve yağmurlukları çıkarın! İstanbul’un da olduğu 30 ili gök gürültülü sağanak yağış vuracak! - Resim : 1

SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI

Bu illerden 5’inde yağışların kuvvetli olması beklendiği için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Yağış beklenen illerde en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak:

Kırklareli: 25

İstanbul: 25

Edirne: 26

Tekirdağ: 23

Çanakkale: 25

Kocaeli: 27

Yalova: 24

Düzce: 28

Kastamonu: 28

Karabük: 28

Çorum: 28

Çankırı: 31

Ankara: 28

Bolu: 27

Sakarya: 27

Eskişehir: 27

Bilecik: 24

Bursa: 26

Balıkesir: 28

Kütahya: 27

Afyonkarahisar: 26

Uşak: 26

Manisa: 29

İzmir: 28

Isparta: 27

Denizli: 29

Aydın: 28

Muğla: 26

Artvin: 30

Ardahan: 24

Öne Çıkanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Son Haberler
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı Teknoloji - Otomotiv
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı Spor
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı Spor
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı
Yıldırım düşen ev alev alev yandı Güncel
Yıldırım düşen ev alev alev yandı
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü Yaşam
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü
Fenerbahçe Başakşehir ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe Başakşehir ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi