30 ili gök gürültülü sağanak vuracak: Şemsiye, bot ve yağmurlukları çıkarın

Yurt genelinde etkili olan güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre bugün aralarında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Bursa ve Kocaeli gibi illerin bulunduğu toplam 30 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI

Bu illerden 5’inde yağışların kuvvetli olması beklendiği için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Yağış beklenen illerde en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak:

Kırklareli: 25

İstanbul: 25

Edirne: 26

Tekirdağ: 23

Çanakkale: 25

Kocaeli: 27

Yalova: 24

Düzce: 28

Kastamonu: 28

Karabük: 28

Çorum: 28

Çankırı: 31

Ankara: 28

Bolu: 27

Sakarya: 27

Eskişehir: 27

Bilecik: 24

Bursa: 26

Balıkesir: 28

Kütahya: 27

Afyonkarahisar: 26

Uşak: 26

Manisa: 29

İzmir: 28

Isparta: 27

Denizli: 29

Aydın: 28

Muğla: 26

Artvin: 30

Ardahan: 24