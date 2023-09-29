Sağanak bu kez Pendik’i vurdu: İstinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü, metro istasyonunu su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Arnavutköy ve Başakşehir'de birçok yer sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

PENDİK'TE BİRÇOK YERİ SU BASTI

Gece saatlerinde etkisini yavaş yavaş yitiren yağış bu sabahtan itibarense Anadolu Yakası'nı vurdu. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Pendik'te birçok yeri su bastı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yağış nedeniyle Pendik'te yollar göre dönerken, ev ve işyerlerini su bastı. Ramazanoğlu Mahallesi'nde İbrahim Göller'in yaşadığı daire yağış nedeniyle kısa sürede su doldu. Evde yaşayanlar dışarı çıkarken, belediye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler vidanjör yardımıyla suyu boşaltmaya çalıştı. Evdeki eşyaların tamamı sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi İbrahim Göller, "Tam işe gidecektim yağmur yoğun bastırınca eve su dolmaya başladı. Çoluk çocuğu evden çıkarıp komşuya bıraktım. Evin tamamını su bastı. Eşyalar kullanılamaz hale geldi. Duvarda izler suyun ne kadar yükseldiğini gösteriyor" diye konuştu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Bölgeden gelen görüntülerde İstanbul'un Pendik ilçesinde sokakların sular altında kaldığı ve aralarında çok sayıda okul servisinin de bulunduğu araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı anlar yer aldı.

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Pendik'te kuvvetli yağış nedeniyle bir spor salonunun istinat duvarı yolda bulunan bir servis minibüsü ve bir otomobilin üzerine çöktü.

Olay saat 08.30 sıralarında Kurtköy Mahallesi Üstün Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, cadde üzerindeki araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı. O sırada Kurtköy Spor Salonunun istinat duvarı Serpil Karabağ'ın kullandığı 34 GDB 949 plakalı otomobille Mürsel Ergün'ün kullandığı 34 LPN 459 plakalı içinde işçilerin bulunduğu servis minibüsünün üzerine devrildi.

Yaşanan olayda otomobil sürücüsü Serpil Karabağ ile servis minibüsü şoförü Mürsel Ergün kendi imkanlarıyla çıkarken, minibüste bulunan Feyyaz Kayır, Muhammet Erdoğan, Zeki Muslu, Hacer Karaduman ve Özal Yavuz minibüs içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Feyyaz Kayır, Muhammet Erdoğan, Zeki Muslu ve Hacer Karaduman kısa sürede minibüsten yaralı olarak kurtarılırken Özal Yavuz, araç içinde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan kişiyi yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de çöken duvarın bulunduğu yerde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"O AN KORKU VE PANİK YAŞADIK"

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan minibüs şoförü Mürsel Ergün, "Çok yağmur yağıyordu. Rögarlar tıkanınca yolda göllenme oldu. Akan trafikte durdu. Çok yağmur yağıyordu, hiçbir taraf görünmüyordu. Aniden istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Biz ve arkadaki otomobil duruyordu. Minibüste benimle beraber 6 kişi vardı. Bir kişi araçta sıkıştı. Diğerleri de benimle beraber kendi imkanlarımızla çıktık. Kendi imkanlarıyla çıkanların durumları iyi. Sıkışan arkadaşı da hastaneye götürdüler. Otomobildeki sürücü hanımefendi o da kendi imkanlarıyla çıktı. O an korku ve panik yaşadık. Gece vardiyasından çıkan işçileri evlere götürüyordum" dedi.

PENDİK'TE METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Pendik’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'nu su bastı. İstasyonun giriş kısımlarına biriken su, merdivenlerden içeri doğru aktı. O anlar cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı.

Kuvvetli yağış Fevzi Çakmak-Hastane Metro İstasyonu'nun girişinde de su birikintisi oluşturdu. Biriken sular istasyon merdivenlerinden içeri doğru aktı. Metro istasyonu, biriken su nedeniyle vatandaşların girişine kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla suyun tahliye edilmesinin ardından istasyon yeniden girişlere açıldı. Belediye ekipleri de istasyon çevresinde oluşan çamur birikintilerini temizledi.

Pendik Kaynarca'dakİ alt geçitte bir otomobil sürücüsü mahsur kaldı. Sürücü otomobilden merdiven korkukluklarına atlayarak kurtuldu.Pendik Alt Kaynarca tüneli ise şiddetli yağışın etkisiyle kapandı. Pendik'teki Kemiklidere'nin taşması sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı kargo terminaline giden yol sel suları altında kaldı. Sürücüler araçlarında mahsur kaldı.