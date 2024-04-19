300 kiloluk saman balyasını tek başına yol kenarına iten polis gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
300 kiloluk saman balyasını tek başına yol kenarına iten polis gündem oldu
Missouri eyaletindeki otoyol devriyesinde görevli polis memuru, adeta Hulk gibi güçlü bir performans sergileyerek yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki saman balyasını tek başına yol kenarına çekti.

Missouri eyaletindeki bir otoyol devriyesinde görevli polis memuru, olağanüstü bir güç gösterisi sergileyerek yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki saman balyasını tek başına yol kenarına çekti. Bu olağanüstü olay, polis memurunun adeta Hulk gibi güçlü olduğunu gösterdi. Polis memuru, saman balyasını çekerken çevredekilerin şaşkın bakışları arasında görevini başarıyla tamamladı. Bu olay, polis memurlarının günlük hayatta karşılaştıkları sıradışı durumları nasıl üstesinden geldiklerini göstermesi açısından dikkat çekici oldu

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