Elektrikli scooter ile tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde bir kişinin elektrikli scooter ile ayak ucunda küçük bir çocukla yolculuk etmesi, çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekti. Elektrikli scooterlar için belirlenen maksimum hız limiti 50 kilometre olmasına rağmen, kurallara uymayanların da olduğu gözlemlendi. Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi ve Cumhuriyet Parkı mevkiinde bir kişinin, ayak ucunda küçük bir çocukla elektrikli scooter kullanarak yolculuk ettiği görüldü. Bu tehlikeli durum, görenleri hayrete düşürdü ve trafikte büyük bir tehlike oluşturdu.