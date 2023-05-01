30'uncu Dönem POMEM giriş sınavında kontenjan arttı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine giriş için belirlenen 10 bin kişilik kontenjan arttırılarak 10 bin 600'e yükseltildi.

30'uncu Dönem POMEM giriş sınavında kontenjan arttı

27 Nisan 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı, P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, önlisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, önlisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı kontenjanı, lisans mezunu 6 bin 900 erkek, bin 580 kadın, önlisans mezunu bin 700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10 bin 600 öğrenci alımı olacak şekilde arttırıldı.

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu. "Ben Uğur geliyorum" diyerek duyurdu Güncel
Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu. "Ben Uğur geliyorum" diyerek duyurdu
Emeğin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun Güncel
Emeğin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun
Seçim, darbe, darbeci - Kerim Yılmaz Konuk Kalem
Seçim, darbe, darbeci - Kerim Yılmaz
İstanbul'da platonik aşık dehşeti Güncel
İstanbul'da platonik aşık dehşeti
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Güncel
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Meteoroloji saat vererek uyardı. İstanbul ve bu illerde yaşayanlar dikkat Güncel
Meteoroloji saat vererek uyardı. İstanbul ve bu illerde yaşayanlar dikkat
Sokakta silahlı çatışma: 3 yaralı Güncel
Sokakta silahlı çatışma: 3 yaralı