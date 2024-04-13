POMEM başvurusu ne zaman sona erecek? POMEM ön başvuru şartları ve başvuru tarihi ne zaman bitiyor?

Kaynak: Haber Merkezi
POMEM başvurusu ne zaman sona erecek? POMEM ön başvuru şartları ve başvuru tarihi ne zaman bitiyor?
Polis Akademisi Başkanlığı’nın Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne (POMEM) başvuruları bir süre önce başladı. Adaylar, “http://www.pa.edu.tr” adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile ön başvurularını gerçekleştirebilecekler. Yayınlanan duyuruda belirtildiği üzere, POMEM başvuruları için belirlenen süre Nisan ayının ortasında sona erecek.

31.dönem POMEM giriş sınavı duyurusu birkaç hafta önce yapıldı. POMEM’e lisans mezunu 6 bin erkek ve bin 500 kadın olmak üzere toplamda 7 bin 500 öğrenci alınacak.

POMEM için ön başvurular 4 Nisan’da başladı ve 14 Nisan saat 17.00’de sona erecek. Adaylar, ön başvurularını “http://www.pa.edu.tr” adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile yapabilecekler.

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POMEM ÖN BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM başvuru şartları ise şunlardır:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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c) KPSS’de belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için belirlenen puanın en az yüzde 80’ini almış olmak,

d) Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

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f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, belirlenen koşulları taşımak,

ğ) Belirtilen süreler geçmiş olsa bile, belirli suçlardan dolayı mahkûm olmamak, h) Belirli yerlerde çalışmış veya belirli fiillerde bulunmamış olmak,

ı) Herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamak,

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i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması geçerli olmak.

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