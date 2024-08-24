33 askerin katilini tanık yapıp Genelkurmay Başkanı'nı yargılattılar! Unutanın kalbi kurusun

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
33 askerin katilini tanık yapıp Genelkurmay Başkanı'nı yargılattılar! Unutanın kalbi kurusun

Oda TV, Ergenekon kumpasının “Deniz” kod adlı gizli tanığı, PKK’nın iki numarası Şemdin Sakık’ın ifadesini yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’u yargılamak için, PKK’nın en üst düzey adamı böyle tanık yapıldı.

Ergenekon davasının gizli tanığı Deniz, orijinal sesi ve görüntüsü ile ifade vererek kendini ifşa etti.

O gizli tanık PKK’nın iki numarası Şemdin Sakık’tı çıktı.

FETÖ’cüler 26. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’u yargılamak için PKK’nın en üst düzey adamını tanık yaptı.

PKK’lı Şemdin Sakık tanık sandalyesinde otururken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yaşadığı tartışma mahkeme salonundaki kameralara yansıdı. Doğu Perinçek “kanunsuzsunuz” diye seslenirken, mahkeme başkanının sesinin titrediği duyuldu.

33 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETMİŞTİ

1993 yılında Malatya'dan usta birliklerine gitmek için sivil otobüslerle yola çıktıktan sonra Elazığ-Bingöl karayolunda terör örgütü PKK tarafından, silahsız Türk askerlerine düzenlenen saldırı düzenlenmişti.

Acemi eğitimini tamamlayan 50 asker, dağıtım için 24 Mayıs günü Malatya İl Jandarma Komutanlığı'ndan iki minibüsle, sivil giysili olarak Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na doğru yola çıkmıştı.

Askerleri taşıyan araçların önü PKK’lı teröristler tarafından kamyonlarla kesilmiş, 36 asker rehin alınmıştı. Olayın gerçekleştiği noktada 3 öğretmen de askerlerle beraber alıkonulmuştu.

Aynı günün akşamı 33 asker, teröristler tarafından şehit edilmiş, saldırı ülke çapında büyük tepki toplamıştı. Öğretmenler de daha erken saatlerde kurşuna dizilmişti.

Alçak saldırıyı “Parmaksız Zeki” kod adlı Şemdin Sakık elebaşısı 150 kişilik PKK’lı teröristle gerçekleştirmişti.

İlgili Haberler
Özgür Özel sert konuştu: Alpay Özalan demokrasi mikrobudur, hastalık yayıyor
Üç sektörde konkordato rüzgarı! 788 firma ilan etti
Trump lehine çekildi! ABD’de seçim dengelerini alt üst etti
CHP’li belediye konserini iptal etti! Özgür Özel evine çiçekle gitti
Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Sevgilisine evlenme teklifi yaptı İstanbul'da imzayı attı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü Spor
Sevgilisine evlenme teklifi yaptı İstanbul'da imzayı attı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hasta köpekle 'Ankara Havası' oynuyor diye dalga geçtiler Gündem
Hasta köpekle 'Ankara Havası' oynuyor diye dalga geçtiler
Siverek’te trafik kazası: 3 yaralı Gündem
Siverek’te trafik kazası: 3 yaralı
Türk Hava Yolları'nda A321 neo uçağı 48'e yükseldi Gündem
Türk Hava Yolları'nda A321 neo uçağı 48'e yükseldi
Özgür Özel sert konuştu: Alpay Özalan demokrasi mikrobudur, hastalık yayıyor Gündem
Özgür Özel sert konuştu: Alpay Özalan demokrasi mikrobudur, hastalık yayıyor
Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı Gündem
Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı
Fatih’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu Gündem
Fatih’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu