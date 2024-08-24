33 askerin katilini tanık yapıp Genelkurmay Başkanı'nı yargılattılar! Unutanın kalbi kurusun

Ergenekon davasının gizli tanığı Deniz, orijinal sesi ve görüntüsü ile ifade vererek kendini ifşa etti.

O gizli tanık PKK’nın iki numarası Şemdin Sakık’tı çıktı.

FETÖ’cüler 26. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’u yargılamak için PKK’nın en üst düzey adamını tanık yaptı.

PKK’lı Şemdin Sakık tanık sandalyesinde otururken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yaşadığı tartışma mahkeme salonundaki kameralara yansıdı. Doğu Perinçek “kanunsuzsunuz” diye seslenirken, mahkeme başkanının sesinin titrediği duyuldu.

33 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETMİŞTİ

1993 yılında Malatya'dan usta birliklerine gitmek için sivil otobüslerle yola çıktıktan sonra Elazığ-Bingöl karayolunda terör örgütü PKK tarafından, silahsız Türk askerlerine düzenlenen saldırı düzenlenmişti.

Acemi eğitimini tamamlayan 50 asker, dağıtım için 24 Mayıs günü Malatya İl Jandarma Komutanlığı'ndan iki minibüsle, sivil giysili olarak Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na doğru yola çıkmıştı.

Askerleri taşıyan araçların önü PKK’lı teröristler tarafından kamyonlarla kesilmiş, 36 asker rehin alınmıştı. Olayın gerçekleştiği noktada 3 öğretmen de askerlerle beraber alıkonulmuştu.

Aynı günün akşamı 33 asker, teröristler tarafından şehit edilmiş, saldırı ülke çapında büyük tepki toplamıştı. Öğretmenler de daha erken saatlerde kurşuna dizilmişti.

Alçak saldırıyı “Parmaksız Zeki” kod adlı Şemdin Sakık elebaşısı 150 kişilik PKK’lı teröristle gerçekleştirmişti.