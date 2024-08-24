İYİ Partili Başkan istifa etti: Sağlık sorunumu ailem dışında kimse bilmiyor

Düzenleme: Nilgün Didar Tüt
İYİ Partili Başkan istifa etti: Sağlık sorunumu ailem dışında kimse bilmiyor

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Hasanoğlu, yaptığı açıklamada, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü görevlerinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılma kararı aldığını belirtti.

Hasanoğlu, Osmangazi İlçe Başkanlığı ve Bursa İl Başkanlığı dönemlerinde gerçekleştirdiği projeler ve seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Görev süresi boyunca partisine ve Bursa’ya hizmet etmekten onur duyduğunu ifade eden Hasanoğlu, tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti.

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İYİ Partili Hasanoğlu, “Bugüne kadar ki siyasi hayatımın tamamında koltuk ile ilgili bir derdim olmadığı gibi bugünde aynı düsturla Haziran başında sağlıkla ilgili sorunlarımın ortaya çıktığı ilk gün, Teşkilat Başkanımız Bursa Milletvekili Sayın Hasan Toktaş ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Türkoğlu’nu arayıp bilgi verdim (o ana kadar partimdeki görevimde aksama olmaması için konuyu ailem dışında hiç kimse ile paylaşmamış idim) ve bu saatten sonra partime arzu ettiğim katkıyı sağlayamayacağımdan dolayı da görevimden affımı istedim” İfadelerini kullandı.

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DR. MEHMET HASANOĞLU KİMDİR?

Dr. Mehmet Hasanoğlu, 17 Şubat 1970 tarihinde Batı Trakya, Yunanistan’da doğdu. İlköğretimini Ruşanlar Azınlık İlkokulu’nda, ortaokulu Edirne İmam Hatip Lisesi’nde, liseyi ise Bursa Ticaret Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa kadrolarında başladı ve Osmangazi İlçe Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2017 yılında İYİ Parti Osmangazi Kurucu İlçe Başkanı olarak göreve başladı ve 2023 yılında İYİ Parti Bursa İl Başkanı seçildi. Ancak, sağlık sorunları nedeniyle 24 Ağustos 2024 tarihinde görevinden istifa etti.

Başkanlık döneminde birçok projeye imza atan Hasanoğlu, Bursa’da partisi adına önemli çalışmalar yürüttü.

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