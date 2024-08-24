CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı

Düzenleme: Taner Yener
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı

Silahlı saldırı sonrası 5 gündür yaşam mücadelesi veren Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler’den acı haber geldi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, aracına akaryakıt almak için durduğu istasyonda silahlı saldırıya uğradı.

Taksiyle gelen üç kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya giren Ekiciler, şüphelilerden birinin tabancayla ateş açması sonucu yüzünden ağır yaralandı.

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Kanlar içinde yere yığılan Ekiciler’e saldıran üç kişi, geldikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekiciler’i Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Ekiciler’in hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. CHP’li Ekiciler, hastanede süren beş günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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İYİ PARTİ’DEN TAZİYE MESAJI: HAPLI ÇOCUĞUN KEYFİ KURŞUNU

CHP’li Ekiciler’in vefatının ardından İYİ Parti Parti Medya ve Tanıtım Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu taziye mesajı yayınlayıp, saldırı hakkında bilgi paylaştı:

Ne akla, ne mantığa, ne vicdana sığıyor; Tekirdağlıların günlerdir devam eden acılı, endişeli bekleyişi maalesef dün gece duymayı hiç istemedikleri o haberle sona erdi; CHP Süleymanpaşa Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler vefat etti.

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Peki nasıl vefat etti? 15-16 yaşında, “haplı” bir “çocuğun(!) keyfi kurşunuyla! Bu trajik olay vesilesiyle daha çok sormalı/sorgulamalı çözümü zorlamalıyız; Bu “çocuklar” uyuşturucuya bu kadar kolay nasıl ulaşıyor? Bu “çocuklar” silaha bu kadar kolay nasıl ulaşıyor? Mustafa Can’ı, canı öyle istedi diye hiç uğruna katleden serserinin adını kaç yıl sonra sokakta yeni bir suçla, yeni canları yakmış olarak duyacağız?

Caydırıcı ceza yok! Caydırıcı infaz yok! Caydırıcı denetim yok! Ne var! Bizim güven içinde yaşamamızın garantörü ne var! Mustafa Can Ekiciler’e rahmet, ailesine nasıl olacak bilmiyorum ama sabır diliyorum.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ: CENAZE NAMAZI BUGÜN

Ekiciler'in vefat haberini duyuran Süleymanpaşa Belediyesi ise cenaze namazı bilgilerini paylaştı:

Değerli Meclis Üyemiz Mustafa Can Ekiciler'i kaybettik. Cenazemiz 24 Ağustos (bugün) Öğle Namazına müteakip Gazioğlu Köyü Camiinden kaldırılacaktır. Değerli Meclis Üyemize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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