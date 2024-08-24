Üç sektörde konkordato rüzgarı! 788 firma ilan etti

Birgün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, ekonomideki durgunluk sinyalleri arttıkça, finansal zorluk yaşayan ve varlıklarını sürdüremeyen işletmeler kapanma noktasına geliyor.

TEMMUZ'DA 2 BİN 889 ŞİRKET KAPANDI

TOBB verilerine göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 42,9 artışla 2 bin 889 şirket kapandı. Temmuz 2023’e göre kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artarken, kurulan şirket sayısı ise yalnızca yüzde 4,2 arttı.

2024’ün Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 28,3 arttı. Bu yıl Temmuz ayına kadar kapanan şirket sayısı 14 bin 828’e ulaşırken, 2023’ün aynı döneminde bu rakam 11 bin 559’du. Kapanan şirket sayısındaki artışa karşın, kurulan şirket sayısında düşüş yaşandı. 2023’ün ilk yedi ayında 73 bin şirket kurulurken, bu yıl yüzde 14,5’lik düşüşle 62 bin 389 şirket kuruldu. Temmuz ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin; 1051’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 421’i imalat, 307’si inşaat sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 597’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273’ü inşaat, 157’si ise imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

51 BİN 55 ESNAF KEPENK KAPATTI

Ekonomik koşulların kötüleşmesi küçük esnafı da vurdu. TESK verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde 51 bin 55 esnaf kepenk kapattı. Borç ödeme güçlüğü çeken birçok işletme ise konkordato ilan etmeye başladı.

Konkordatotakip.com’un verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde 788 firma konkordato ilan etti. Konkordato talep eden sektörlerin başında inşaat, tekstil ve akaryakıt istasyonları geliyor.

Öte yandan, karşılıksız çek sayısı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarken, tutarı yüzde 247 artış gösterdi. Bu dönemde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 17 bin kişiye ait 146 bin adet çekin toplam tutarı 90 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 9 bin 638 kişiye ait toplam 12,7 milyar TL tutarındaki 23 bin adet çek ise daha sonra ödendi.