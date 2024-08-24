Üç sektörde konkordato rüzgarı! 788 firma ilan etti

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Üç sektörde konkordato rüzgarı! 788 firma ilan etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2024’ün Ocak-Temmuz döneminde kapanan şirket sayısı 14 bin 828’e ulaştı. Ekonomik koşulların giderek kötüleşmesi, küçük esnafı da olumsuz etkiledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, aynı dönemde 51 bin 55 esnaf kepenk kapattı. Ayrıca, karşılıksız çek sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı.

Birgün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, ekonomideki durgunluk sinyalleri arttıkça, finansal zorluk yaşayan ve varlıklarını sürdüremeyen işletmeler kapanma noktasına geliyor.

TEMMUZ'DA 2 BİN 889 ŞİRKET KAPANDI

TOBB verilerine göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 42,9 artışla 2 bin 889 şirket kapandı. Temmuz 2023’e göre kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artarken, kurulan şirket sayısı ise yalnızca yüzde 4,2 arttı.

2024’ün Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 28,3 arttı. Bu yıl Temmuz ayına kadar kapanan şirket sayısı 14 bin 828’e ulaşırken, 2023’ün aynı döneminde bu rakam 11 bin 559’du. Kapanan şirket sayısındaki artışa karşın, kurulan şirket sayısında düşüş yaşandı. 2023’ün ilk yedi ayında 73 bin şirket kurulurken, bu yıl yüzde 14,5’lik düşüşle 62 bin 389 şirket kuruldu. Temmuz ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin; 1051’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 421’i imalat, 307’si inşaat sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 597’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273’ü inşaat, 157’si ise imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

51 BİN 55 ESNAF KEPENK KAPATTI

Ekonomik koşulların kötüleşmesi küçük esnafı da vurdu. TESK verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde 51 bin 55 esnaf kepenk kapattı. Borç ödeme güçlüğü çeken birçok işletme ise konkordato ilan etmeye başladı.

Konkordatotakip.com’un verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde 788 firma konkordato ilan etti. Konkordato talep eden sektörlerin başında inşaat, tekstil ve akaryakıt istasyonları geliyor.

Öte yandan, karşılıksız çek sayısı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarken, tutarı yüzde 247 artış gösterdi. Bu dönemde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 17 bin kişiye ait 146 bin adet çekin toplam tutarı 90 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 9 bin 638 kişiye ait toplam 12,7 milyar TL tutarındaki 23 bin adet çek ise daha sonra ödendi.

İlgili Haberler
Trump lehine çekildi! ABD’de seçim dengelerini alt üst etti
CHP’li belediye konserini iptal etti! Özgür Özel evine çiçekle gitti
Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Güney Afrika'da şarj savaşları başlıyor Dünya
Güney Afrika'da şarj savaşları başlıyor
Kızıldeniz’de Yunan bayraklı tankeri vurdular. Alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı Dünya
Kızıldeniz’de Yunan bayraklı tankeri vurdular. Alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı
Hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtu Gündem
Hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtu
5 Dağıstanlıyı daha mahkum oldu Dünya
5 Dağıstanlıyı daha mahkum oldu
Bugün kimin maçı var? 24 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 24 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Denizde yüzen kedi görenleri şaşırttı Yaşam
Denizde yüzen kedi görenleri şaşırttı
Rockefeller, Uganda'ya yatırım yapacak Dünya
Rockefeller, Uganda'ya yatırım yapacak