350 metrelik dev Türk bayrağını öğrenciler el üstünde taşıdı. Helal olsun size çocuklar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı, Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Tuzla’da 29 Ekim kutlamaları kapsamında yüzlerce öğrencinin katılımıyla 350 metrelik dev Türk bayrağı kortej yürüyüşünde taşındı.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda 8 okuldan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte çocukların heyecanı, mutluluğu ve Cumhuriyetin yeni yüzyılı için duydukları heves gözlerinden okundu.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYMUŞ"

Cumhuriyetin 100’üncü yıl yürüyüşüne katılan Kırgızistanlı öğrenci Aıana Dzhumanazarova, “Şu an çok güzel hissediyorum, çok güzel bir duyguymuş. Çok mutluyum, harika bir aktivite yaptık; hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

"SÖYLEDİĞİMİZ MARŞLAR BENİ GURURLANDIRDI"

Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10’uncu sınıf öğrencisi olan Arda Erdem Taşkıran da “100’üncü yılın bende ayrı bir değeri var çünkü Cumhuriyetin tam bir asrı oldu. Çok farklı duygu ve düşüncelerim var, kelimelerle açıklayamayacağım, yaşanması lazım. Yürüyüşte insanların gururlu bir şekilde bize bakması, videolarımızı çekmesi, alkışlaması, söylediğimiz milli marşlar beni aşırı gururlandırdı ve duygulandırdı” dedi.