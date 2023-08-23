36 bin Kırtasiyeci kapısına kilit vurdu

Sadece son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artan fiyatlar, online alışveriş siteleri, kırtasiye ürünlerini de raflarına ekleyen zincir marketlerin piyasadaki rolleri ile birlikte kırtasiye sektörü yok olmaya başladı.

Ekomim’de yer alan habere göre, Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye malzemeleri satışları da hızlandı. Geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artan fiyatlar, satışların kırtasiyelerden market ve online kanallara kaymasına yol açarken diğer yandan semt pazarları gibi noktalarda kayıt dışı ve sahte ürün satışlarında artış yaşanıyor.

Bir diğer gelişme ise ithalatta yaşanan gerileme olarak karşımıza çıktı. 2017’de 325 milyon dolar olan kırtasiye malzemeleri ithalatı, geçen yıl itibarıyla yüzde 60 düşüşle 200 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmelerin uzun süredir devam ettiğini ve bunun kırtasiye esnafı sayısında düşüşe yol açtığını söyleyen İTO Kağıt, Kırtasiye ve Ambalaj Meslek Komite Başkanı Muharrem Ender Karvar, son 10 yılda kırtasiye sayısının 40 binli rakamlardan 8 bine kadar gerilediğini söyledi. Bu en az 36 bin esnafın kapısına kilit vurduğu anlamına geliyor.

Euromonitor’e göre 2017 yılında yazma gereçleri satışında kırtasiyelerin payı yüzde 70 iken perakende zincirleri yüzde 26 ve online ticaretin de dahil olduğu diğer kanalların payı ise yüzde 4 seviyesinde idi.

2021’e gelindiğinde kırtasiyelerin payı yüzde 62’ye gerilerken perakende zincirleri yüze 29'a ve diğer kanallar ise yüzde 5’e yaklaştı.

Muharrem Ender Karvar, halihazırda kırtasiyelerin payının yüzde 50’lere kadar gerilediğini belirtirken indirim marketleri ve online'ın payının çok hızlı bir şekilde yükseldiği görüşünü paylaştı.