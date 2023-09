2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, ekonomik sorunların gölgesinde yarın çalacak. Kırtasiye ürünleri ve okul ücretlerindeki fahiş artışlar velilere yük olurken, uzmanlar kantin fiyatları konusunda da ebeveynleri uyarıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, “Bir öğrencinin 100 TL'ye yakın masrafı olacak. Bu paraları veremeyen velilerin çocukları aç kalacak” dedi.

10 BİN İLA 120 BİN LİRA ARASINDA KAYIT ÜCRETİ

Veli-Der Başkanı Yılmaz'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

Okul kayıt ücretlerinde bu dönem diğer dönemlere nazaran çok daha yüksek fiyatlar ifade ediliyor. Nispeten daha yoksul kesimlerdeki okullarda yaklaşık 5-10 bin lira arasında olan kayıt ücretleri görece daha varsıl kesimlerde 100-120 bin liralarla ifade edilen kayıt ücretleri alınmakta olduğunu duymaktayız. Ekonomik krizin bu kadar arttığı dönemde okul kayıt ücretlerinin bu denli yüksek olması bu paraların alınmasını doğru bulmuyoruz.

Okula kayıt döneminde bağış adı altında alınan ücretlerin gerçek sebebi şu, okullara ayrılan ödeneğin azlığından dolayı, okullar kendi eğitim giderlerini karşılayabilmek için velilerden bu ücreti talep ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir tarafta 'okullarda ücret alınması yasaktır' derken diğer taraftan da 'okulların yetersiz bütçelerinden dolayı yapacağınız harcamaları bir şekilde toparlayın bunu nasıl yaparsanız yapın' diyor.

Milli Eğitim Bakanlığı her sene velilerle okulu, okul yönetimini karşı karşıya getiriyor ve her sene bunu konuşuyoruz. Bir an önce okulların eğitim ödeneğinin artırılması gerekiyor. Personel giderlerinin büyük bölümünü okullar bütçesinden karşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yolladığı bütçe yetersiz olunca veliden talep ediliyor.

ÇOCUĞUNU NİTELİKLİ OKULLARA KAYDETMEK İSTEYEN VELİLERDEN PARA İSTENİYOR

Velilerin çoğu asgari ücretle geçiniyor onlar da bu ücretleri karşılayamıyor. Veliler bu ücretleri veremediğinde esas sıkıntı orada başlıyor. Araya hatırlı kişileri koyarak, siyasal ilişkilere girerek bu işi çözmeye çalışıyorlar. Bir şekilde o parayı toplayıp o parayı ödemeye çalışıyor. Parasal durumlar şöyle oluyor; bulunduğu bölgedeki okulların dışındaki bölgelere daha nitelikli olduğunu düşündüğü okullara çocuklarını kaydetmek isteyen velilerden bu paralar talep ediliyor. Burada velinin arayışı 'Çocuğumu daha nitelikli hangi okula, hangi öğretmene verebilirim.' Bu arayış içerisinde...

ÖĞRENCİNİN GÜNLÜK MASRAFI 100 TL'YE YAKLAŞTI

Özellikle anaokulundan başlamak üzere liseye kadar tüm çocuklara bir öğün yemek ve içilebilir su talebimiz vardı. Okullardaki yeme içme masrafı arttı. Kantinlerde bu sene geçen seneye göre 1,5 kat arttı. Bir öğrencinin 100 TL'ye yakın masrafı olacak. Bu paraları vermeyen velilerin çocukları aç kalacak. Bu talep henüz karşılanmış değil. Asgari ücret alan velinin her gün çocuğuna 100 lira verme olanağı yok. Yaklaşık üç dört aylık bir kampanyaya devam edeceğiz ‘çocuklar aç ve susuz’ diye. Çocuklar aç ve susuz bir şekilde süreci geçiriyorlar.”