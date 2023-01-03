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  • AKP’nin 3600’le mağdur ettiği binlerce tekniker hak arayışında. Yan yana çalışan teknikerlerin maaş farkı 1800 TL

AKP’nin 3600’le mağdur ettiği binlerce tekniker hak arayışında. Yan yana çalışan teknikerlerin maaş farkı 1800 TL

Aynı iş yerinde yan yana çalışan teknikerlerin bazılarına 3600 bazılarına ise 2800 ek gösterge verilmesi binlerce teknikerin mağdur olmasına neden oldu. Bazı teknikerlerde maaş artışı 2000 lirayı bulurken bazılarında ise 200 lirada kaldı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 15:34
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AKP’nin 3600’le mağdur ettiği binlerce tekniker hak arayışında. Aynı iş yerinde yan yana çalışıyorlar maaşlar arası fark ise 1800 TL'yi buluyor

AKP’nin 3600’le mağdur ettiği binlerce tekniker hak arayışında. Yan yana çalışan teknikerlerin maaş farkı 1800 TL
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

3600 mağduru teknikerler haklarını arıyor. Aynı işyerinde yan yana çalışıp göreve beraber gittikleri teknikerlerin 3600 göstergeden yararlandığını ancak kendilerinin mağdur edildiğini belirten teknikerler tepkili.

Sağlık Hizmetleri Sınıfına girdiği için örneğin Veteriner Sağlık Teknikerlerine 3600 ek gösterge hakkı tanınırken Harita Kadastro ve Ziraat Teknikerlerine bu hak tanınmadı.

BİR TARAFTA 2000 LİRA DİĞER TARAFTA 200 LİRA ARTIŞ
Yüksekokul mezunu bu teknikerlerin göstergeleri 600 puan artırılarak 2800’e yükselirken 3600 göstergeden yararlanan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli aylıklarında 1000 ila 2000 lira arası, tazminatlarında ise 50 bin TL’ye kadar bir artış meydana geldi. Buna karşın teknikerlerin maaşında ise 150-200 TL bir artış yaşandı.

“MESLEK GRUPLARINA VERİLMESİ ADALETSİZLİK OLUŞTURDU”
“2800 ek göstergede özel hizmet tazminatının % 70 inden prim kesiliyor halbuki 3600 olunca yüzde yüzünden emekli sandığına kesinti yapılıyor” diyen mağdurlar, “3600 kavgası bunun yüzünden yapıldı, 3600 verilen dört meslek grubu çok kalabalık olduğu için oy hesabı yapılarak onlara verildi ama aynı teşkilat içerisinde diyelim Tarım Bakanlığında çalışan ziraat teknikerlerine verilmedi ama Sağlık hizmetleri sınıfına girdiği için Veteriner Sağlık Teknikerlerine verildi. İki veya Dört yıllık yüksek okul bitiren herkese diye verilseydi eşitlik sağlanırdı, Meslek grubuna göre verildiği için adaletsizlik oluştu. Biz yan yana çalışırdık zamanında bu insanlarla” şeklinde konuştu.

TALEPLER BİLGİN’E İLETİLDİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuyla ilgili sıkıntıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e ilettiklerini belirtirken “Ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren büyük bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade etmiş fakat orada şefler, teknikerler başta olmak üzere bu ek gösterge düzenlemesinde adalet ve hakkaniyetin tamamen sağlanması ve birinci dereceye kadar yükselenlerin 3600 ek gösterge alabilmesi emekli olabilmesi konusundaki beklentimizi bir kez daha ifade etme fırsatı bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

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Gerçekler
3.01.2023 15:46
olması gereken ayrım yapılmadan tüm çalışanlara 3600 verilmesi.  
 
Ahmet Zeybek
3.01.2023 15:42
Sayın bakan gelir idaresindeki uzman ile aynı işi yapan veznedar,tahsildar,VHKI neden 2000tldaha az alıyor.BIze colugumuza çocuğumuza eksik maasodediniz.rizkimizi kestiniz.  
 
b. günçağlayan
3.01.2023 15:35
şefler de mağdur  
 
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