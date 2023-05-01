Seçim yaklaştıkça seçim yatırımları peş peşe geliyor. Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını söyledi.

Seçim yaklaştıkça seçim yatırımları peş peşe geliyor. Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümet olarak çalışma hayatının bekleyen sorunlarını çözdüklerini söyledi. Bakan böyle söyledi ama çözülmeyen bir 3600 ek gösterge vardı. Sadece 3600'ün 600'ünü kamu çalışanlarına verilmişti. Kısacası çalışma hayatında bekleyen sorunların tamamı çözülmemişti.

Bunlardan bir tanesinin kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak."

Vedat Bilgin, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadro sorununu çözdüklerini ve memurlara refah payı verdiklerini anımsatarak, asgari ücrette ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirinde vergiyi kaldırarak tarihi bir adım attıklarını söyledi.

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