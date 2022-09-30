﻿39 göçmen adada mahsur kaldı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 39 göçmen Karaada’da mahsur kalınca, Sahil Güvenlik ekipleri imdadına yetişti.

Bodrum’dan lastik bot ile Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmek isteyen 39 kaçak göçmen Karaada’da mahsur kaldı. Karaada’ya nasıl geldikleri bilinmeyen 39 göçmen sahil güvenlik ekibinden yardım talep etti.

Bölgeye sahil güvenlik ekibi ve dalış timi geldi.

Ekipler, adada mahsur kalan mültecileri sahil güvenlik komutanlığına getirdi.

39 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderildi.