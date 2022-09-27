27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turhan Çömez Türkiye'ye Afganların belgelerini yayınladı. Biden ile Erdoğan konuştuktan sonra akın akın Türkiye'ye gelmi

Turhan Çömez Türkiye'ye Afganların belgelerini yayınladı. Biden ile Erdoğan konuştuktan sonra akın akın Türkiye'ye gelmişlerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu ve doktoru Turhan Çömez ABD resmi raporlarına inceledikten sonra ABD için savaşmış savaşçı Afganların Türkiye’ye gelmesinin ABD’nin bir planı olduğuna emin olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 22:04
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez Türkiye'ye ABD için savaşmış savaşçı Afganların belgelerini yayınladı

Turhan Çömez Türkiye'ye Afganların belgelerini yayınladı. Biden ile Erdoğan konuştuktan sonra akın akın Türkiye'ye gelmişlerdi
+
Aa
-

Dün İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, AKP ile ABD arasında yapılan Afganların Türkiye'de geçici koruma altına alınması ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinin yapmış olduğu bir telekonferansın tutanakları yayınlamış ve gündem olmuştu.

TURHAN ÇÖMEZ BELGELERİ YAYINLADI

Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu ve doktoru Turhan Çömez söz konusu anlaşma ile ilgili yeni belgeleri yayınladı.

ABD resmi raporlarına inceledikten sonra Afganların Türkiye’ye gelmesinin ABD’nin bir planı olduğuna emin olduğunu açıklayan Turhan Çömez mesajında şunları söyledi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ağustos 2021 tarihli resmî raporunu inceledim.

Artık zerre kadar kuşkum yok ki, Türkiye’ye gelen,

Afganlılar: ABD ile birlikte çalışmış askerler,

Ve ABD nin planı çerçevesinde, Türkiye’ye geldiler.”

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asker
27.09.2022 04:53
Türkiye bir karanlığa itiliyor bizlerde seyrediyoruz çocuk katillerini destekleyen ABD ye hizmet eden ne kadar vatanlarını satan vatan haini varsa bizim ülkemizde şehirlerde sokaklarda göçmen dolu.  
 
İzmitli
27.09.2022 03:10
Amerika emreder bizimkiler yapar ülke Afganlı doldu  
 
Gizem
27.09.2022 02:39
Yahu röportajı belge diye yutturmayın. Tercümesi i yapayım mı? Teşekkür ederiz bu sabah bize katıldığınız için diye başlıyor. En son cümle Türkiye'de fazla Afganlı yok diye bitiriyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
3
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
5
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
6
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
7
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alacak
﻿Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alacak
﻿6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu
﻿6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu
﻿6 ilde 16 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu
﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı
﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı
﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı
﻿Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
﻿Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
﻿Azmin zaferi. Kendileri küçük yürekleri kocaman ikiz kardeşler ölümcül hastalığı birlikte yendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.